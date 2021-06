Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundados, por mayoría, diez recursos de apelación por pedidos de nulidad de actas electorales planteados por Fuerza Popular, el miembro del pleno de dicho organismo electoral, Luis Arce Córdova, declinó de su puesto.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado José Tello sostuvo que esta acción deja en entredicho la posibilidad de que el JNE se quede sin quórum. "De acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica del JNE, los miembros son elegidos", señaló.

Además, el también miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral afirmó que "este cargo es irrenunciable". "Si el señor [Luis Arce Córdova] habla de una declinación, tendrá el Ministerio Público que tomar cartas en el asunto, porque él lo representa", indicó.

Citando al artículo 24 de la Ley Orgánica del JNE, Telo señaló que "tiene que haber un quórum mínimo de 4 miembros". "Si él [Luis Arce] decide no participar en las sesiones, deja al JNE sin quórum", resaltó. Y añadió que el presidente del pleno cuenta con un voto doble en caso de empate ("un voto dirimente"), pero no equivale a un cuarto o quinto miembro.

"Hay un detalle: no tenemos completo el pleno del JNE, porque no está el representante del Colegio de Abogados de Lima. No es responsabilidad del Jurado, es del colegio, que está en una situación muy precaria, institucionalmente hablando", opinó.

¿Qué hará el Ministerio Público?

Dado que Luis Arce Córdova representa al Ministerio Público en el pleno del JNE, ¿cuál serían las acciones que debe tomar la primera entidad en medio de esta situación? Según José Tello, "tiene que tomar cartas en el asunto", pues esta declinación "generaría problemas".

"El Ministerio Público debería enviar a su suplente. Debería hacer que este magistrado regrese, ponerse en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia y, por qué no, ya en la condición de fiscal supremo, cualquier escenario se puede abrir, incluso una acusación constitucional", dijo el especialista.

Ante la consulta sobre si la decisión de Luis Arce retrasará los procesos de apelación de nulidad de mesas de sufragio, solicitadas por Fuerza Popular, el experto en temas electorales reconoció que "esto tiene que resolverse de manera inmediata".

"No se puede atrasar más este proceso, porque está demasiado intoxicado, con situaciones totalmente atípicas no vistas en otros procesos electorales", manifestó.

El abogado José Tello se pronunció sobre la "declinación formal al ejercicio de funciones" de Luis Arce Córdova en el Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: Andina

"Está petardeando al JNE"

Por último, el abogado José Tello argumentó que es "totalmente normal" que durante un proceso como el que viene realizándose en el pleno del JNE no todos los miembros coincidan por unanimidad y se produzcan votos en minoría.

"Todos los magistrados han tenido votos en minoría, han tenido discordia. Cuando se realizaban las sesiones, siempre se dan este tipo de situaciones. Es normal que en la justicia electoral se den los votos en minoría, unanimidad o por mayoría", señaló.

Por ello, al experto le pareció que la posición de Luis Arce Córdova es "un golpe a la institucionalidad del JNE". "Me parece lamentable que, habiendo participado en otros comicios, con otros plenos, esté tomando una posición de este tipo en este proceso que en la segunda vuelta está bastante intoxicado (...). Está petardeando al JNE", finalizó.

