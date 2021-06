El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundados, por mayoría, diez recursos de apelación por pedidos de nulidad de actas que fueron programados para su revisión este miércoles en audiencia pública.

Los expedientes llegaron en apelación hasta dicha instancia suprema desde los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Pasco (tres casos), Huari (dos), Huaraz (dos) Chota (dos) y Arequipa (uno).

Todos los recursos fueron planteados por la organización política Fuerza Popular y estuvieron referidos a la presunta falsificación de firmas.

Tras una deliberación de más dos horas, pleno determinó que no se acreditó la presunta falsificación y que tampoco se pudo demostrar un supuesto favorecimiento a algún candidato.

Asimismo, se acordó remitir las pericias presentadas por Fuerza Popular al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Así votaron los magistrados

En todos los casos, votaron a favor de declarar infundados los recursos los magistrados Jorge Luis Salas Arenas (presidente), Jovián Sanjinez Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, mientras Luis Arce Córdova se pronunció en contra.

El magistrado Arce Córdova consideró que previo al pronunciamiento debieron solicitarse las firmas consignadas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como las listas de electores en las mesas de sufragio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante las deliberaciones, se dio cuenta de informes de fiscalización que no encontraron irregularidades durante el proceso electoral.

Este jueves, a partir de las 9:30 de la mañana el pleno del JNE continuará con las vistas de las siguintes apelaciones.



El pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó 10 recursos de apelación por pedidos de nulidad. | Fuente: JNE TV

Abogados de las partes expusieron alegatos

Previo a la audiencia, los integrantes del máximo ente electoral escucharon los argumentos de los abogados de Fuerza Popular, entre los cuales estuvieron Óscar Urviola y Lourdes Flores; y los abogados de Perú Libre, entre los que estuvieron Ronald Gamarra y Julio Arbizu.

En el amplio debate Lourdes Flores alegó supuestas firmas falsas en las actas y sustentó su teoría de un "fraude en mesa", para lo cual pidió que el JNE haga o admita actos investigación como las pericias, el cotejo con padrones, entre otros, y aseguró que de no hacerse esto; el próximo gobierno no tendría legitimidad.

"Si a la luz de lo que presentamos, y día a día se presentarán cientos de pericias que demuestran las firmas falsas -el mismo puño gráfico, las conductas premeditadamente ordenadas por quienes capacitaron a los personeros- el JNE se niega a hacer que la verdad electoral aparezca, el próximo gobierno está condenado a la ilegitimidad y eso no lo merece el Perú", indicó.

De parte de la defensa de Perú Libre, los abogados sostuvieron que no hay pruebas de fraude y que el JNE no puede abrir una fase probatoria, porque ello escapa a sus funciones. Julio Arbizu citó el tuit de Keiko Fujimori en el que pide a sus seguidores que le envíen pruebas sobre irregularidades como una confesión de que Fuerza Popular no tiene pruebas para alegar fraude.

"En su Twitter, (Keiko Fujimori) sostiene expresamente lo siguiente: "ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección, hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienes algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa, denúncialo en tus redes, llévala a un medio o envíala para que nosotros la hagamos pública". Esto lo escribió la candidata después de que los Jurados Electorales Especiales hubiesen desestimado por imprecedentes o infundados sus pedidos de nulidad. Después de eso la señora admite no tener pruebas, ¿cómo es posible que puedan sustentar sus apelaciones ante este tribunal? A confesión de parte, relevo de pruebas", cuestionó.

Tras casi tres horas de debate y de preguntas a las partes, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas suspendió la audiencia hasta las 3 de la tarde.





Suscríbete a nuestros newsletters

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.