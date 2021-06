Álvaro Vargas Llosa respaldó la candidatura de Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa comentó que su padre, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, se comunicó con él luego de conversar telefónicamente con el presidente Francisco Sagasti para pedirle que se contactara con la candidata presidencial Keiko Fujimori para expresarle su respaldo por las acciones de nulidad que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral en curso.

"Sería una infidencia revelar el contenido de la conversación porque fue privada. Lo que puedo decir es que, una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo, cosa que él considera perfectamente ajustada a lo que son las normas de conductas democráticas", relató.

"Cuando una candidata siente que hay reclamos legítimos que hacer ante las autoridades electorales, está en su pleno derecho de hacerlo y él respalda inequívocamente lo que ella está haciendo, me pidió que se lo transmitiera en estos términos y así lo hice y luego me pidió, ya que no tiene acceso a redes sociales, que hiciera una breve declaración a su nombre reiterando que a su juicio este proceso electoral no está concluido", agregó.

El también novelista y periodista consideró que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser el organismo que, luego de revisar las actas, tendrá que determinar al ganador de este proceso electoral. Asimismo, señaló que será importante que mientras esto no ocurra no se realice ningún tipo de interferencia política.

"De ahí a concluir, como ha hecho un sector de los medios de comunicación, que hubo en esa comunicación algo indebido, algo inconstitucional, algo ilegal, hay un trecho muy grande, pero yo no puedo entrar a detallar los términos de la conversación porque fue una conversación privada y eso sería una infidencia", apuntó.

Al ser consultado sobre si en la conversación con su padre el presidente Sagasti intentó mejorar el ambiente de tensión que se vive en el país, el periodista consideró que es "perfectamente lógico que en este clima cualquier autoridad tenga la inclinación de actuar en diálogo con distintas personalidades para tratar de poner paños fríos".

"Aunque el presidente está en su perfecto derecho de tomar contacto con distintas personalidades, también es cierto que en este clima de desconfianza cualquier conversación de esta naturaleza se puede prestar a una mala interpretación y por eso creo que lo mejor que podemos hacer es invocar al Poder Ejecutivo a que mantenga la más absoluta neutralidad y apariencia de neutralidad mientras los organismos competentes hagan su trabajo", reconoció.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: