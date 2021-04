Elecciones generales se realizarán este 11 de abril. | Fuente: Foto: Presidencia

Este domingo 11 de abril se realizarán las elecciones generales en las que los peruanos elegirán al nuevo presidente y congresistas. A dos días de la jornada electoral, los 18 candidatos presidenciales que buscarán llegar a la Presidencia recibieron la invitación de RPP Noticias para que envíen sus respectivos mensajes y aquí les presentamos las palabras de 14 de ellos, en orden alfabético.



César Acuña (Alianza para el Progreso):

"Peruanas y peruanos, en época de crisis se hace lo urgente y lo urgente que voy a hacer en mi gobierno son tres cosas: atender la pandemia, reactivar la economía y generar puestos de trabajo (…) La única forma de salir de esta crisis es poniéndole alma, corazón y vida y ahora que conoces a César Acuña, el 11 de abril piensa en tu país".

Marco Arana (Frente Amplio):

"El Perú está enfermo no solo por la COVID, sino por la corrupción. En nuestro paso por el Congreso logramos que se aprueben leyes muy duras contra los corruptos para que no haya impunidad (…) Vamos a seguir luchando para que el Perú esté libre de contaminación y libre de corrupción. Elige bien, ahora es tu decisión si esto continúa o cambia en democracia".

Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano):

"Ya escuchaste a todos los candidatos, ya sabes quién es el mejor. Elígelo presidente, no permitas que te cambien el voto. Chamba, seguridad y educación, esa va a ser nuestra obsesión en los próximos cinco años, después de atender el problema de salud, resolviendo el tema de las vacunas y adelantando la barrera de atención a la primera línea fortaleciendo las postas médicas. Resuelto esto vamos a atacar la reactivación económica".

Pedro Castillo (Perú Libre):

"Soy maestro de escuela rural y siento en carne propia, en mi comunidad y en mi región la falta de la presencia del Estado. Aparte de ser maestro, soy rondero y luchador social y traigo esta experiencia para sacar adelante a mi país (…) Hemos entendido que urge en el Perú un cambio estructural, como el cambio de esta Constitución para recuperar los recursos estratégicos del Perú y declarar en emergencia la educación, la salud y la agricultura".

George Forsyth (Victoria Nacional):

"Muchas me preguntan por qué renuncié a la Alcaldía de La Victoria, pero la respuesta es que no me podía quedar con los brazos cruzados mientras las mafias y la corrupción de siempre seguían destruyendo nuestro país (…) Podemos lograr que el Estado trabaje para la gente y no para los políticos de siempre. Podemos resolver los problemas, pero para ello tenemos que apostar por el cambio. Confíen en mí y en mi equipo de profesionales".

Keiko Fujimori (Fuerza Popular):

"Desde que estaba en prisión mis adversarios decían que votar por Keiko es un voto perdido. Por eso quiero pedir a todos que no se dejen confundir (…) Aquí el único voto perdido es el voto en blanco porque no está en juego un nombre o un apellido. Esta elección, en medio de la más grande tragedia sanitaria, trata sobre el tipo de país quieren para poder sobrevivir. Esta es la lucha por la sobrevivencia de todo un país".

Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional):

"Me dirijo a todos ustedes para manifestarles mi agradecimiento por el apoyo que me han brindado, por haberme escuchado durante esta campaña. Lamentablemente perdí 30 días porque caí víctima de la COVID-19 pero gracias a Dios me he salvado. Eso lo tengo bien grabado en el corazón (…) Sé que las grandes mayorías están con nosotros. Creo que el Perú entero está despertando. Me alegro porque la propuesta Runa se convirtió en una tendencia".

Julio Guzmán (Partido Morado):

"Los peruanos estamos atravesando la peor crisis económica de toda nuestra historia y los que más han sufrido los jóvenes, las mujeres y los informales. Por esa razón necesitamos encontrar soluciones concretas para mejorar la economía familiar. Este domingo se va a decidir el futuro de todos los peruanos y es fundamental que tengamos conciencia sobre todo lo que está en juego (…) Hay muchos peruanos indecisos y mi recomendación es una: vota por ti, compara las propuestas y saca conclusiones".

Yonhy Lescano (Acción Popular):

"Han escuchado mis propuestas claras, concretas y bien fundamentadas. La más importante es recuperar la honestidad en el gobierno y en la política. Los pilares de mi gestión serán la educación la salud, la actividad agropecuaria, la industrialización y la tecnología digital, pero además es necesario aprobar una nueva Constitución para hacer justicia social (…) Juntos construyamos nuestra Patria".

Rafael López Aliaga (Renovación Popular):

"Tenemos que reflexionar muy bien. Perú tiene un destino maravilloso que se ha truncado por la gravísima corrupción que ha frenado que Perú sea potencia mundial. Tenemos que salir en este año de la pobreza que está aniquilando al Perú con el programa Hambre Cero e involucrar a los jóvenes para solucionar este problema (…) Vamos a recuperar la esperanza, vamos a perder el miedo. Confío en ustedes, dennos su voto. Ganaremos en primera vuelta".

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú):

"Este domingo es un día muy especial porque es uno de los pocos días, el único quizás, en el que los peruanos somos todos iguales porque tu voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro, incluido el voto de los poderosos, de los corruptos y mafiosos (…) Está en tus manos, con tu voto, que las cosas puedan cambiar. En esta oportunidad tu voto es muy importante porque esta elección se da en medio de una terrible crisis sanitaria y económica, sin embargo, hay quienes no quieren que las cosas cambien, prefieren mantener sus privilegios y están sembrando miedo para frenar el cambio".

Rafael Santos (Perú Patria Segura).

"Venimos en el cierre de una campaña muy atípica donde muchos peruanos han perdido la vida y otros están en una cola esperando una cama UCI y otros esperando tener oxígeno para llevar a un familiar. Muchos están esperando las vacunas que no llegan por un gobierno ineficiente que vive en otra realidad (…) Cada vez vemos que el Estado es más indiferente con la población, pero sin embargo hay una esperanza".

Daniel Urresti (Podemos Perú):

"Este domingo es un día clave en nuestra historia. Este domingo tú decides: o dejas que los ricos y poderosos sigan en el poder o te rebelas y votar por Podemos Perú y Daniel Urresti porque siempre estuvimos defendiéndote frente al abuso de los bancos (…) Todos esos abusos los terminaré de golpe. Algunos dirán que tengo un carácter demasiado fuerte, pero nadie podrá acusarme de corrupto. Con esa autoridad moral juro pelear hasta el final para que te devuelvan toda tu plata".

Ollanta Humala (Partido Nacionalista):

"Invocamos a ese electorado que aún no ha decidido su voto. A ese 40%, hacerle recordar que el 2016 nos equivocamos los peruanos y elegimos el sida y el cáncer que pasen a la segunda vuelta. El sida en el Congreso y el cáncer en el Gobierno destruyeron el país y nos cayó la pandemia. Ahora estamos en una etapa peor. Este domingo tenemos la oportunidad de retomar la estabilidad económica y política o continuar con 5 años de destrucción de nuestros economía y más fallecidos".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: