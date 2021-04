José Vega Antonio anunció que contrajo la COVID-19 en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El candidato presidencial del Unión Por el Perú (UPP), José Vega Antonio, anunció que contrajo la COVID-19, por lo que actualmente se encuentra en aislamiento en su domicilio, en la ciudad de Lima.

En La Rotativa del Aire, el también congresista contó que ayer comenzó a sentir “un poco de fiebre” y sufrió una descompensación, motivo por el cual se sometió a una prueba de descarte, que salió positiva.

“Ayer me encontraba en la ciudad de Huaraz, y en la medida que tuve un poco de fiebre y descompensación, me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salió positivo, razón por la cual inmediatamente retorné a Lima, tomando las previsiones”, relató.

José Vega Antonio aseguró que su estado de salud es “estable”, pero adelantó que recomendación médica se someterá próximamente a exámenes a los pulmones. “Estamos esperando superar este mal”, manifestó.

Lanza críticas

El candidato presidencial de UPP estimó que contrajo la COVID-19 en uno de sus viajes por el país que realizó como parte de su campaña proselitista.

“(Contraer la COVID-19) es lo que ha representado la campaña en la que he tenido que salir permanentemente. Es el efecto de los que no nos hemos vacunado”, comentó.

José Vega Antonio confirmó que debido a su estado de salud no podrá votar este domingo en los comicios generales.



