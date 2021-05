Keiko Fujimori y Pedro Castillo disputan la segunda vuelta.

El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, anunció que el próximo lunes 17 de mayo los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori jurarán ante la Proclama Ciudadana, compromiso por la democracia y los derechos humanos, "como voto solemne el cumplimiento fiel de los 12 presupuestos básicos para vivir en democracia".

En entrevista con RPP Noticias, el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal destacó la acogida que ha tenido este compromiso en los ciudadanos "dejando de lado las diferencias que podamos tener". Asimismo, felicitó a ambos candidatos por haber firmado pronto la Proclama y haberse comprometido a juramentar de manera pública.

"Estoy convencido de que será una ceremonia altamente cívica, con gran respeto, porque no va a ser un juramento ritual. No va a haber un crucifijo o una biblia. Le vamos a dar a cada uno de los dos candidatos unos tres minutos para que puedan expresar no solamente su compromiso, sino por qué quieren asumir estos 12 presupuestos democráticos", apuntó.

El monseñor Barreto también remarco que ambos candidatos estarán sometidos a la vigilancia ciudadana durante los próximos cinco años de gobierno "para que la democracia no sea solo de elecciones cada cinco años, sino que acompañemos a las autoridades que nosotros como sociedad hemos ofrecido".

En otro momento, el cardenal destacó que ambos candidatos hayan confirmado su participación en un debate oficial y consideró que esto complementará a la Proclama Ciudadana que impulsan varias instituciones. Al respecto, resaltó que los debates no deben servir "para enfrentarse uno al otro, sino de propuestas ciudadanas".

Compromisos incluidos en la Proclama Ciudadana

QUE JURE poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica para la prevención del contagio, la aplicación de tratamientos y la vacunación universal desarrollando el mayor empeño para enfrentar la trágica situación de pobreza y hambre causada por la pandemia.

QUE JURE respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República, lo que implica respetar los derechos de sus minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural.

QUE JURE dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección.

QUE JURE que cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho.

QUE JURE respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otros.

QUE JURE promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU.

QUE JURE respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa.

QUE JURE asegurar la libre asociación en sindicatos, gremios, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, vecinales y de base, entre otras formas de asociación ciudadana.

QUE JURE promover y proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

QUE JURE respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

QUE JURE promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia del gasto e inversión pública y un mayor crecimiento del país estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro.

QUE JURE respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales.

