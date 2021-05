Liliana La Rosa presidió un homenaje a los 165 enfermeros y enfermeras fallecidos en la pandemia. | Fuente: RPP

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), Liliana La Rosa, planteó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) la necesidad de aumentar el presupuesto del sector salud, al considerar que “no se puede seguir con 3.2 % del Producto Bruto Interno” como monto asignado.

“Es más que urgente ampliar el presupuesto en salud. No se pueden tener los puestos de salud, los centros, los hospitales que el país necesita, ni contratar ni tener a los profesionales y técnicos que la salud merece”, dijo a RPP Noticias.

En ese sentido, la dirigente plantó la creación de un fondo intangible para el sector salud, que esté constituido, entre otros, por impuestos a los cigarros, al alcohol, a las comidas con amplia cantidad de octógonos.

“Debería incluirse (también) el impuesto a los multimillonarios, y todo eso que vaya a un fondo intangible para cuidar la salud de nuestra población”, señaló.

La Rosa brindó estas declaraciones tras presidir un homenaje a los 165 enfermeros y enfermeras fallecidos en la pandemia de la COVID-19.

Crítica al Congreso

En otro momento, la titular del CEP cuestionó duramente al Congreso por haber creado una comisión para investigar los efectos del dióxido de cloro como tratamiento contra la COVID-19.

“Me parece impresionante que el Congreso de la República esté poniendo en cuestión lo que la ciencia ya dijo que no sirve”, manifestó.

“Es momento que el Congreso hable del hambre en el país y hable de los programas sociales, y no pierda el tiempo en aquellos que no le corresponde”, añadió.

Sobre la investigación iniciada tras las denuncias de inoculación a ancianos con jeringas vacías, La Rosa mostró su respaldo a los profesionales involucrados asegurando que “nunca ha habido mala intención”.

“La enfermería es ética y, si ha habido un comportamiento fuera del protocolo o si ha habido equivocaciones es porque somos personas. Yo no he encontrado en las colegas y los colegas involucrados ni dolo ni afán de robo ni afán de maltrato. No ha habido eso”, sentenció.



