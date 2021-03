César Acuña, candidato a la Presidencia por Alianza para el Progreso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial César Acuña consideró que el próximo debate oficial que organizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "va a ser determinante" porque en este tipo de eventos, señaló, "recién los electores van a conocer a los 18 candidatos" y sus propuestas. Por esta razón, el líder de Alianza para el Progreso consideró que "sería un error" que Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, no acuda a este evento.

"Sería un error que Rafael no asista a este debate. Creo que tenemos la oportunidad de mostrarnos. La gente se va a dar cuenta de cómo pensamos, cómo actuamos y cuál va a ser nuestro comportamiento cuando uno sea presidente porque creo que los peruanos tienen que evaluar al presidente que nos saque de esta crisis. El punto de quiebre va a ser el debate porque los peruanos se van a dar cuenta quién tiene mejores propuestas ", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso estimó que la mayoría de los peruanos tomará una decisión en los últimos 15 días previos a la jornada electoral. Frente a esto, Acuña se mostró optimista en lograr convencer al porcentaje de ciudadanos que se encuentran indecisos según las encuestas.

"No hay ningún candidato que pueda decir que ha pasado a la segunda vuelta, va a depender mucho de estos 15 días que faltan (…) Hay un 50% de peruanos que no decide por quién votar y además el electorado de César Acuña es la C y la D (sectores), del último en las regiones, donde hay voto escondido y las encuestadoras no han llegado", señaló.

En otro momento, César Acuña Peralta consideró que su también contrincante Hernando de Soto no cometió una falta al vacunarse contra la COVID-19 en los Estados Unidos. En su opinión, el cuestionamiento al postulante de Avanza País es "que no haya dicho la verdad, que no haya dicho, por transparencia, que se vacunó".

