El candidato presidencial por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Ciro Gálvez, planteó que las universidades y las empresas mineras fabriquen plantas de oxígeno para luchar contra la COVID-19; sin embargo, lamentó la "burocracia en el Estado". Asimismo, señaló la necesidad de recurrir a la ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud.

"El Estado puede usar esas instalaciones en casos de emergencia, pero no lo hizo y a mí me da pena cuántas personas están muriendo en estos momentos. Yo le doy gracias a Dios, porque me ha salvado, pero cuántos están muriendo. Falta humanidad, falta decisión y ojalá se supere eso ", señaló en diálogo con el doctor Elmer Huerta para Espacio Vital.

Ciro Gálvez, quien recientemente venció a la COVID-19 luego de haber permanecido más de 10 días hospitalizado y con el 50% de sus pulmones comprometidos, consideró que al Estado le falta "humanidad" para levantar el ánimo a los pacientes de esta enfermedad y al personal de salud que diariamente lucha contra esta pandemia a nivel nacional.

El candidato del partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) también consideró que, tanto las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia como la situación de la económica, son importantes para el desarrollo del país. No obstante, el postulante señaló que el Perú no está aprovechando los recursos naturales que tiene.

Ciro Gálvez evitó mencionar medidas en la lucha contra la pandemia que adoptaría en un eventual gobierno suyo; sin embargo, señaló que, de llegar a Palacio de Gobierno, las decisiones que tomará su equipo de gobierno tendrán un sustento científico y buscará, además, un balance para cuidar la economía del país.

Finalmente, el candidato opinó que el primer nivel de atención -postas y centros médicos- debe contar con oxígeno y oxímetros para evitar que los casos de COVID-19 se agraven y requieran una atención más compleja. Además, se mostró a favor de impulsar la construcción de hospitales "que están paralizados por la corrupción".

"Al primer síntoma del coronavirus el Estado debe estar presente y curar al paciente antes de que se agrave", concluyó.

