Candidata plantea consensos en el Congreso.

La excongresista y exministra Doris Sánchez, actual candidata al Congreso por Lima en la lista del partido Alianza para el Progreso, destacó la importancia de convocar a un pacto de gobernabilidad entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para evitar la confrontación entre ambos poderes del Estado y lograr que el Perú pueda superar la actual crisis sanitaria.

"Mi vuelta a la arena política se justifica porque nuestro país necesita una reconstrucción con paz social, con paz humana. Una reconstrucción post pandemia en la cual la experiencia de personas como yo queremos participar en la gestión pública. Esta reconstrucción amerita dejar de lado intereses personales, colectivos y partidarios, sino mirar el país", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Doris Sánchez, exministra durante el gobierno de Alejandro Toledo, reconoció que en aquella época adoptó una postura confrontacional debido a que el país se encontraba en una situación post dictadura en la que se necesitaba hacer una defensa de la democracia. No obstante, consideró necesario una unidad para afrontar la crisis.

"Mi posición de entonces era esa consecuencia de esa lucha tan fuerte en la marcha de los Cuatro Suyos. Hoy, esta pandemia nos ha dejado debilitados frente a la posibilidad de que un Gobierno sin previsión está permitiendo la muerte de miles de personas (…) Esa falta de previsión nos está conduciendo a un tema muy delicado", apuntó.

Consultada por la situación legal del expresidente Alejandro Toledo, exlíder de su anterior partido, Doris Sánchez señaló que "el tema de las decisiones personales que Alejandro Toledo haya tomado, son motivos de investigación en este momento". Asimismo, justificó las diferencias que tuvo por aquel entonces con dirigentes del partido Perú Posible.

"Las decisiones que toma cada persona, y el futuro que pueda tener estas decisiones, es responsabilidad de cada persona. En julio del 2017 Perú Posible perdió su membresía porque no pasó la valla. Yo he estado todo este tiempo sin participar en política porque cada cual tiene derecho a entrar en el momento que crea oportuno. Yo no soy una desleal", reiteró.

