“No a las cuarentenas”. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori han mostrado su rechazo a las cuarentenas, como medida para enfrentar la pandemia de la COVID-19. En un país donde cada día se reportan cientos de fallecidos, falta de oxígeno y servicios de salud colapsados, ambos candidatos no han cumplido con las recomendaciones sanitarias de evitar aglomeraciones en sus recorridos proselitistas.

Ambos candidatos también coinciden en apuntalar la vacunación, aunque no han explicado al detalle sus planes. De acuerdo a los especialistas consultados en este informe, también existe una preocupación por el equipo técnico de ambos candidatos.



No a la cuarentena



El Perú atravesó por una cuarentena general estricta que fue ordenada por el entonces presidente Martín Vizcarra el 16 de marzo y que duró hasta julio, aunque a partir de mayo, el Gobierno dispuso la reanudación de actividades económicas por fases. Por esos meses, el Gobierno puso a pruebas medidas para reducir al máximo la movilidad, como el toque de queda de los domingos o la salida de días de forma diferenciada entre hombres y mujeres. La restricción de actividades económicas provocó una crisis en el empleo.

“Esta fue una medida que se implementó el año pasado porque no se sabía nada del coronavirus y no teníamos otra alternativa más que paralizar la economía por completo. En esta segunda ola, sería impensable proponer cuarentena nacional para controlar la segunda ola. Lo que sí se recomienda es hacer cuarentenas focalizadas, que es identificar aquellos lugares donde hay mayor cantidad de contagios e intervenir, entonces el problema con qué intervienes, la única cosa que te queda: repartir mascarillas KN95, controlar las aglomeraciones o espacios cerrados y concurridos, y vacunar a la gente lo más rápido posible”, indicó el epidemiólogo Antonio Quispe.

Con esa experiencia como antecedente, varios candidatos en primera vuelta y ahora en segunda vuelta han expresado su rechazo a las cuarentenas. La candidata de Fuerza Popular propone lo que llama un ‘Perú abierto’ y el candidato de Perú Libre ha expresado en mítines que se tiene que terminar con los encierros y cuarentenas.

¿Es posible manejar la pandemia sin cuarentena o con restricciones mínimas? Para la especialista en salud pública y profesora de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), Magaly Blas, señala que la cuarentena funciona para bajar los niveles de contagio, sin embargo, también se debe ponderar que mucha de la población peruana trabaja en la informalidad.

“Debemos tener otros aspectos en cuenta. Mucha de la población es informal, ¿cómo es que ellos pueden comer en cuarentena? Tiene que haber un sistema de implementación para manejar la pandemia. La cuarentena funciona en el sentido de que baja el nivel de contagio porque haces que la gente esté en su casa, pero, por otro lado, esa gente cómo se alimenta”, indicó.

Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, indicó que la cuarentena es una herramienta epidemiológica muy útil para controlar epidemias. Sin embargo, sostiene que en el país han sido aplicadas inadecuadamente. “El año pasado se aplicó una cuarentena prolongada, insostenible. […] En este año se han planteado cuarentenas flexibles, es decir, se tenía un listado enorme de entidades que podían funcionar, ahí también la cuarentena no sirve. Entonces, las cuarentenas mal llevadas cansan a la población y no tienen efectos positivos ni en salud ni en economía”, manifestó.

Para el médico, las cuarentenas técnicamente implementadas no deberían descartarse del todo. “Desde el Colegio Médico planteamos intervenciones en focos de transmisión que son lugares específicos que pueden ser mercados, transporte urbano o áreas específicas, como la cuarta parte de un distritito. En esa área sí hacer un cerco epidemiológico, restringir movilización y en un plazo de diez días estaríamos controlando esa área donde asumimos que podría haber alta propagación”, indicó Tarazona.

Preocupaciones por la vacunación

La especialista Magaly Blas indica que los planes y declaraciones de ambos candidatos en relación a la pandemia dejan muchas dudas. “Hasta ahora no queda claro ¿cómo, por ejemplo, van a masificar las pruebas o el acceso a diagnóstico?, ¿van a hacer rastreo de contactos?, ¿cómo harán que se vacune las poblaciones indígenas? No se trata de solo decir ‘voy a mejorar la salud’, sino cómo lo voy a hacer”, manifestó.

Respecto al tema de la vacunación, Blas señala que el Gobierno actual debe cumplir con dejar vacunados a los mayores de 60 años y que el gobierno entrante continúe con las fases ya planteadas. “Algo que me parece terrible es la inmensa demora en la adquisición de vacunas. Lo he vivido, yo me pude vacunar como médica mientras a mi mamá le daba COVID-19, siendo una persona mayor de 60 años esperando su vacuna. Una de las peores catástrofes de estos últimos gobiernos que hemos tenido en pandemia es la demora en obtener vacunas. Nos llegan vacunas a cuentagotas para la población que tenemos y no hay un sistema organizado, precisamente porque tenemos un sistema de salud fraccionado”, comentó.

De concretarse la meta del actual gobierno de vacunar a la población adulta mayor calculada en 4 millones y medio de personas, el siguiente gobierno debe enfrentar el reto de vacunar a la población objetivo restante calculada en 20 millones. “Nuestra meta es alta. Son 24 millones que tenemos que vacunar para lograr la inmunidad colectiva. En la distribución de vacunas, el Perú llegó tarde. […] Lo que necesitamos es una buena capacidad de negociación para adquirir vacunas y garantizar que todo lo que se está ofreciendo, se cumpla. Una fuerte capacidad de negociación implicaría una alianza con otros países, Naciones Unidas”, consideró el doctor Tarazona.

Equipos técnicos

Alrededor de los candidatos existen muchas dudas respecto al equipo técnico encargado del tema de la salud. Por el lado de Keiko Fujimori, se presenta al exjefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, quien también es virtual congresista. Pedro Castillo todavía no informa quién se encarga de evaluar las medidas para el sector salud.

Para el epidemiólogo Antonio Quispe, la figura de Bustamante es cuestionable, debido a sus críticas hacia la vacuna de Sinopharm. “Hemos visto su foto a lado de Manolo Fernández, uno de los principales productores de ivermectina en el país, una pseudoterapia que no sirve ni para prevenir ni para curar”, señaló. “Por otro lado, no tenemos idea del equipo de salud del profesor Castillo. […] Entonces, más vale que propongan una propuesta seria porque más del 80% de su agenda gubernamental va a estar dedicada al control de la pandemia”, añadió.



