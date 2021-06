JNE evalúa apelaciones de Fuerza Popular | Fuente: RPP Noticias

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolverá a partir de las 3 de la tarde 10 recursos de nulidad planteados por Fuerza Popular respecto a actas de 10 meses, pedido que fueron rechazados en primera instancia por distintos Jurados Electorales Especiales y que fue visto en apelación por el JNE.

Esta mañana, por espacio de casi 3 horas, los magistrados del máximo ente electoral escucharon los argumentos de los abogados de Fuerza Popular, entre los estuvieron Óscar Urviola y Lourdes Flores; y los abogados de Perú Libre, entre los que estuvieron Ronald Gamarra y Julio Arbizu.

En el amplio debate Lourdes Flores alegó supuestas firmas falsas en las actas y sustentó su teoría de un "fraude en mesa", para los cual pidió que el JNE haga o admita actos investigación como las pericias, el cotejo con padrones, entre otros, y aseguró que de no hacerse esto; el próximo gobierno no tendrías legitimidad.

"Si a la luz de lo que presentamos, y día a día se presentarán cientos de pericias que demuestran las firmas falsas -el mismo puño gráfico, las conductas premeditadamente ordenadas por quienes capacitaron a los personeros- el JNE se niega a hacer que la verdad electoral aparezca, el próximo gobierno está condenado a la ilegitimidad y eso no lo merece el Perú", indicó.

Poco después de esta intervención, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, respondió -sin mencionar a Lourdes Flores- que las decisiones del jurado deben acatarse, incluso si no gustan a una parte.

"Seguramente he entendido mal, pero lo que corresponderá hacer seguramente es aceptar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y no condicionarla a que sea la decisión que a mí me guste porque, me parece que he oído mal, porque esas no son las reglas de la democracia", indicó.

De parte de la defensa de Perú Libre, los abogados sostuvieron que no hay pruebas de fraude y que el JNE no puede abrir una fase probatoria, porque ello escapa a sus funciones. Julio Arbizu citó el tuit de Keiko Fujimori en el que pide a sus seguidores que le envíen pruebas sobre irregularidades como una confesión de que Fuerza Popular no tiene pruebas para alegar fraude.

"En su Twitter, (Keiko Fujimori) sostiene expresamente lo siguiente: "ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección, hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienes algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa, denúncialo en tus redes, llévala a un medio o envíala para que nosotros la hagamos pública". Esto lo escribió la candidata después de que los Jurados Electorales Especiales hubiesen desestimado por imprecedentes o infundados sus pedidos de nulidad. Después de eso la señora admite no tener pruebas, ¿cómo es posible que puedan sustentar sus apelaciones ante este tribunal? A confesión de parte, relevo de pruebas", cuestionó.

Tras casi 3 horas de debate y de preguntas a las partes, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas suspendió la audiencia hasta las 3 de la tarde, cuando se realizará la sesión pública de debate y votación respecto a estos 10 primeros recursos de nulidades que son vistos por el JNE.

La importancia de la resolución de las primeras actas

El abogado Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, consideró que "será importante" lo que decida este miércoles el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las primeras actas que Fuerza Popular ha apelado para que sean anuladas "porque estos criterios van a ser vinculantes para las siguientes causas ".

"Siempre y cuando estén referidos a la materia que hoy en estos 10 expedientes se han cuestionado. Los 10 expedientes que se han visto en audiencia hoy están referidos a un solo supuesto que Fuerza Popular alega como causal de nulidad y están referidos a estas supuestas presuntas falsificaciones de firmas por parte de miembros de mesa", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista comentó que otros motivos alegados por Fuerza Popular son los presuntos casos de mesas de votación que estuvieron conformadas por miembros de una misma familia o votaciones estadísticamente poco probables, los cuales necesitarán ser analizados en los siguientes días.

En total, el JNE informó que se han presentado 1088 pedidos de nulidad que cuestionan votaciones que se realizaron en mesas de sufragio; dentro de estas, se presentaron 280 nulidades dentro del plazo y 807 fuera del plazo. El abogado Julio Silva precisó que lo evaluado en la audiencia de este miércoles está referido a los pedidos que ingresaron dentro del plazo.

Sobre este punto, Silva aclaró que el JNE ya tomó una decisión sobre la polémica generada por el plazo para presentar estos recursos de nulidad y su ampliación que fue exigida por Fuerza Popular. No obstante, estimó que el partido por el que postula Keiko Fujimori continuará cuestionando esta decisión para obtener un segundo pronunciamiento al respecto.

