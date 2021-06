Lourdes Flores Nano y otros abogados que son parte de la defensa de Fuerza Popular ante el proceso en el JNE. | Fuente: RPP Noticias

Los abogados de Fuerza Popular pidieron en conferencia de prensa que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomen en cuenta las pericias de parte que presentaron, además de la solicitud de la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que consideren también realizar una auditoria internacional. El vocero Miguel Torres dijo que estos son los caminos “para conocer la verdad” de los resultados de las elecciones.

“Hemos recordado en el país hermano de Bolivia, cuando se constataron estas cosas y el escándalo fue mayúsculo, incluso después de la proclamación, una auditoría de OEA aclaró las cosas e hizo lo que estamos pidiendo. Comenzará la deliberación y yo solo espero que el JNE se ponga de lado correcto de historia que no evada su responsabilidad de fiscalizar, de analizar la verdad”, dijo la abogada Lourdes Flores.

Según detalló Flores Nano, durante la audiencia han presentado pericias de parte que considera que son pruebas de un “fraude en mesa”.

“Los peritos han encontrado en actas cuyas nulidades hemos pedidos que hay el mismo puño grafico en distintas mesas”, señaló.

Audiencia en JNE

El Jurado Nacional de Elecciones realizó una audiencia de casi tres horas en el que la abogada Lourdes Flores en particular alegó supuestas firmas falsas en las actas y sustentó su teoría de un “fraude en mesa”, para los cual pidió que el JNE haga o admita actos investigación como las pericias y el cotejo con padrones. De parte de la defensa de Perú Libre, los abogados sostuvieron que no hay pruebas de fraude y que el JNE no puede abrir una fase probatoria, porque ello escapa a sus funciones.

