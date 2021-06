JNE entregará credenciales a 130 congresistas electos. | Fuente: RPP Noticias

El general César Cervantes, comandante general de la Policía Nacional, destacó las garantías a la ciudadanía y de la jornada electoral durante todo el proceso. Agregó que el balance de esta institución se ve ratificado con los informes de los 68 observadores internacionales, quienes han destacado que las elecciones se han realizado dentro del marco jurídico.

"La Policía Nacional actúa con el tino debido, no queremos que aún más…como ustedes ven no se ha producido ningún enfrentamiento con los simpatizantes pese a que están a una cuadra porque la Policía Nacional ha enrejado, ha puesto los dispositivos con una cantidad suficiente, no hemos utilizado ninguna bomba lacrimógena. Maneja mucho el tino del uso gradual de la fuerza hasta que poco a poco se despejan", indicó.

En los exteriores del Ministerio de Cultura previo a la ceremonia de entre de credenciales a los congresistas electos por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el oficial insistió en que la Policía Nacional ha garantizado la tranquilidad y el orden social. "Hemos esperado que se retiren. La Policía ha desarrollado un trabajo brillante, la seguridad está garantizada", destacó.

"Nosotros ya hemos cerrado el proceso electoral. Es decir, los 106 mil 500 efectivos policiales a nivel nacional que han sido dispuestos para nuestro plan de elecciones seguras probablemente retornarán a las unidades que han apoyado y ya queda acá los 27 mil que tiene la región Lima, pero indudablemente hay un despliegue de seguridad", detalló.

