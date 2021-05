Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputan la segunda vuelta.

El analista político Gonzalo Banda advirtió que los recientes resultados de diferentes encuestadoras revelan "un estancamiento" en la postura del candidato Pedro Castillo, luego de registrar cerca de 20 puntos de diferencia con su contrincante, Keiko Fujimori, al inicio de la segunda vuelta. Agregó que similar comportamiento ocurre con la candidata de Fuerza Popular, quien ha frenado el ritmo de crecimiento que registró semanas atrás.

"Castillo está ahí, no ha crecido, no ha ganado mucho voto; al contrario, en algunos desagregados, especialmente por regiones, ha perdido algunos puntos; y, por otro lado, Keiko Fujimori ha venido creciendo, si bien no considerablemente en la última semana -porque el gran estirón lo pegó hace dos semanas y después ya le está costando crecer-. Si bien ha crecido algunos puntos, ya se ve un pequeño estancamiento", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista destacó el reciente respaldo partidario de César Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP), a la candidatura de Keiko Fujimori para lograr mejorar su intención de votos en el norte del país, punto clave para cualquiera de los dos postulantes en su objetivo de llegar a la Presidencia. Según explicó, APP era la mejor opción que tenía Fujimori para recibir un "espaldarazo político".

"Haber empezado su gira de desplazamiento territorial a Keiko Fujimori le comienza a dar fruto en esta campaña electoral, entonces se comienza a recuperar en el norte. Si bien está ajustado todavía el combate en el norte y Castillo está peleando, Keiko Fujimori se ha recuperado y creo que es ahí donde va a estar la oportunidad de Keiko de ganar. Keiko tiene que ganar el norte si quiere mantenerse competitiva", apuntó.

