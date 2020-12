Piero Corvetto, jefe de la ONPE, precisó que se han cuadruplicado los lugares de votación. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dio detalles sobre los cambios que se darán en las elecciones generales de abril del 2021 para evitar contagios por la COVID-19.

Corvetto señaló que muchas cosas cambiarán en este nuevo proceso electoral, ya que existe la necesidad de conciliar el derecho constitucional al sufragio con el derecho a la salud pública.

“Tenemos que dar las condiciones que permitan no solo asegurar elecciones libres y transparentes, sino generar condiciones para que el ciudadano se sienta seguro para ir a votar”, explicó.

Para ello, Corvetto precisó que se ha construido una estrategia con cuatro líneas de acción, que incluye la aprobación de siete protocolos de seguridad en salud de prevención frente a la COVID-19. Uno de ellos es la elección del lugar de votación, que debe ser el local más cercano a casa, para que el elector pueda ir caminando a votar.

Por esta razón, precisó el jefe de la ONPE, se han cuadruplicado los lugares de votación, lo que incluye parques, estadios y otros espacios al aire libre.

“El lugar de votación no va a ser el mismo que las otras elecciones, es uno nuevo más cerca de casa, no te confíes, no te dejes guiar por la tradición. Entra a la plataforma y elige tu lugar”, dijo y pidió a la población acudir con mascarilla y un lapicero propio azul.

Asimismo, Corvetto anunció que, como parte de los incentivos para los miembros de mesa, se pagará la suma de 120 soles por la jornada de 14 a 16 horas de quienes funjan como miembros de mesa, sin importar si se es titular, suplente, o alguien que se ofreció.

“Que sean las mejores elecciones de la historia del Perú”, precisó.

