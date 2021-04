Julio Guzmán, candidato del Partido Morado. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, planteó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que realice un nuevo debate entre los postulantes para que expliquen sus propuestas económicas. Pese a que solo faltan 10 días para las elecciones generales, el candidato consideró que la población necesita mayor información para tomar una decisión.

"Yo he pedido públicamente al Jurado Nacional de Elecciones que, por favor, organice otro debate para hablar exclusivamente del tema económico. La preocupación que hemos tenido viendo estos días a los candidatos es que no tienen mayor manejo del tema económico nos obliga, por una cuestión de responsabilidad, a pedirle al JNE que organice un debate. Hay tiempo, tenemos 10 días por delante y eso va a ayudar a los peruanos", señaló.

En declaraciones a la prensa, Julio Guzmán consideró que las recientes encuestas de intención de voto "no tienen mayor valor" porque no recogen los días en los que se realizaron los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

"Lo que yo le pido a los peruanos que vean el debate. Es la única vez que todos los peruanos han podido contrastar las propuestas y las visiones de los candidatos para nuestro país. En el debate ustedes saquen sus propias conclusiones: quiénes sacan generalidades, quiénes no están preparados y cuál es el partido que ofrece soluciones concretas", señaló.

"No hay ninguna validez en unas encuestas que no recogen los resultados del debate del JNE. La verdad es que no nos explicamos cómo se publican encuestas que no absorben la información de las últimas propuestas que han tenido los candidatos", añadió.

Julio Guzmán destacó las propuestas del Partido Morado que expuso en el debate; sin embargo, señaló que en algunos momentos tuvo que reaccionar "a cosas que le parecen inaceptables", como la participación de un candidato "que se prestó de chaleco" a Rafael López Aliaga para atacar a los contrincantes, en referencia a Rafael Santos.

Asimismo, señaló que reaccionó "ante el sorpresivo cambio de actitud" de Rafael López Aliaga "en relación con las mujeres" y por haber leído todas sus propuestas durante el último debate del JNE. Julio Guzmán también cuestionó al candidato Yonhy Lescano, líder en las encuestas, por no tener un sustento económico en sus propuestas de campaña.

