En la última parte de la tercera jornada del debate presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos a la presidencia Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional) y Rafael Santos (Perú Patria Segura) ofrecieron unas palabras finales de 30 segundos cada uno.

Yonhy Lescano

Por sorteo, al candidato del partido Acción Popular, Yonhy Lescano, le tocó abrir el cierre de esta jornada con una intervención final en la que resaltó su trayectoria política como parlamentario. Asimismo, indicó que ha puesto en marcha una "cruzada nacional en medio de una campaña sucia" contra él.

"El Perú me conoce, he sido parlamentario, he sacado leyes, me he enfrentado contra la corrupción, no me he aprovechado, no soy millonario, no tengo nuevas propiedades, he obrado con honradez y honestidad. Dios bendiga al Perú. No los vamos a defraudar con Acción Popular", señaló.

Daniel Salavery

Por su parte, el postulante por el partido Somos Perú empezó su mensaje final en el debate presidencial 2021 con una alusión al Bicentenario de la independencia del Perú para después precisar que la población continúa encadenada a la corrupción, desigualdad y pobreza.

"Rompamos esas cadenas, de ti depende. Hagamos grande a nuestra nación para sentirnos orgullosos de nuestro futuro como nos sentimos de nuestro pasado", indicó Daniel Salaverry.

Rafael López Aliaga

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, empezó su intervención final aludiendo a que el 28 de julio será "diferente". "O nos vamos a ser potencia mundial o vamos a ser Venezuela y seguiremos con la misma corrupción de tantos años de presidentes y congresistas corruptos", indicó.

Al término de su mensaje, el postulante a la presidencia señaló que el Perú conseguirá ser "potencia mundial". "Renovemos el Perú y la política", concluyó.

Julio Guzmán

Seguidamente, le tocó el turno al postulante Julio Guzmán, quien durante sus palabras hizo un llamado al electorado a que eviten "los extremos". "Un extremo que no cree en la ciencia, en el derecho de las mujeres y solo promueve el odio", manifestó.

El candidato del Partido Morado aseveró que, en el otro extremo, se encuentran quienes no creen "en los jóvenes y va a destruir la economía y tu futuro". "Es hora que los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, que tú estés al centro de las decisiones, con un buen plan de gobierno, un gran equipo y un gobierno que te dé estabilidad y esperanza", concluyó.

Rafael Santos

En cuarto lugar, le tocó al candidato Rafael Santos, del partido Perú Patria Segura, quien recalcó que nuestro país "quiere sangre nueva". "Yo no hablaré quechua, pero hablo con la verdad, y esta noche hemos desenmascarado a esa sangre vieja que viene gobernando al país desde hace 20 años".

Para el postulante, la mencionada "sangre vieja" está asociada a la corrupción, lo cual "está dejando con hambre, sin salud, sin educación y, sobre todo, sin seguridad" a la población peruana.

Ciro Gálvez

Por último, Ciro Gálvez, candidato del partido Renacimiento Unido Nacional, culminó su intervención final con unas palabras en quechua. Pero, previamente, pidió a los electores que "piensen bien antes de votar".

"No crean en las encuestas, nosotros vamos a triunfar porque no podemos volver al Perú de la corrupción, tenemos que comenzar una nueva vida", finalizó. Como se recuerda, el postulante de RUNA no asistió de manera presencial al debate presidencial 2021 por encontrarse convaleciente por la COVID-19.

