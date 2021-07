Keiko Fujimori brindó un pronunciamiento. | Fuente: RPP Noticias

La candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que reconocerá los resultados que emitirá el Jurado Nacional de Elecciones "porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", pese a calificar de "ilegítima" la "inminente" proclamación de Pedro Castillo y considerar que "la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras".

"Me toca a mí como candidata definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen, y en esto quiero ser muy clara: no se puede combatir la injusticia con excesos, no se puede defender la democracia haciéndole daño, se puede combatir el mal actuando de manera incorrecta", señaló.

"Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo, esta defensa recién empieza, pero de la misma manera que les hago el llamado a iniciar esta gran defensa democrática, me siento en la obligación de dejar claro que no podemos caer en ningún tipo de violencia. Tenemos derecho a movilizarnos, pero de manera pacífica", agregó.

En conferencia de prensa, la lideresa de Fuerza Popular señaló que su partido "ha accionado todos los recursos legales que le permitía la ley". Al respecto, aseguró que se ha podido comprobar que "Perú Libre nos robó miles de votos" el día de la elección; sin embargo, lamentó que el sistema electoral se haya "negado" a revisar los temas de fondo.

"Nos negaron el derecho a revisar la lista de electores y se negaron a verificar la autenticidad de las firmas que observamos. No me queda la menor duda de que cada día se irán descubriendo nuevos elementos que permitirán conocer más detalles de esta operación que Perú Libre desplegó para tomar el poder", señaló.

JNE elaborará el acta de proclamación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las apelaciones de Fuerza Popular y elaborará el acta de proclamación de resultados. A través de un comunicado, indicaron que, luego de esta decisión, procederán a la "inmediata organización" de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial que corresponde.



"Se procederá a la elaboración del acta de proclamación de resultados generales. De igual forma, el JNE procederá a la inmediata organización de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial que corresponde. Dicha ceremonia se programará para esta semana", precisaron.

Como se recuerda, el sábado pasado, en el último dia del plazo, el equipo de defensa legal de Fuerza Popular presento apelaciones a las actas de proclamación descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales (JEE).La defensa del partido de Keiko Fujimori presentó recursos en los JEE de Huamanga, San Román, Cajamarca, Huancavelica y Chota.

