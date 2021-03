Yehude Simon anuncia que su partido no respaldará la candidatura de Verónika Mendoza. | Fuente: Andina

Yehude Simon, líder del Partido Humanista, anunció este martes que su agrupación política, la cual forma parte de la coalición Juntos por el Perú, no apoyará a la candidata presidencial Verónika Mendoza en las elecciones generales de abril próximo.

El también excongresista señaló, en entrevista con Nada Está Dicho por RPP, que por mayoría su partido ha decidido respaldar la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, "que tiene coincidencias con nosotros y no nos ha traicionado".

"Ha habido una reunión de nuestro partido, de todas las bases, y se acordó por amplia mayoría apoyar al profesor Pedro Castillo en función a tres propuestas que tiene él y que para nosotros son vitales: salud y educación con 10% del presupuesto; prioridad al pequeño y mediano agricultor, y una Constitución nueva en función a la realidad del país", precisó.

Yehude Simon aseguró que Verónika Mendoza mintió cuando en el debate presidencial del último domingo dijo que él había sido expulsado de la alianza política, ante la mención que hizo el contrincante Yonhy Lescano.

"Ellos se han atrevido no solo a mancillar mi nombre, sino también a maltratar al Partido Humanista (...) Yo no soy sentenciado, soy un investigado", respondió a ambos.

"Ha mentido"

Sobre Verónika Mendoza, dijo que es "no solamente desleal". "Ella que se supone que es una persona pensante, tiene que darse cuenta de que lo que dice, afecta, y ella ha mentido".

"Sabe que tengo un proceso, pero no sentencia. Yo esperaba que dijese que estoy siendo investigado y será el Poder Judicial quien defina, no decir que he sido expulsado. No tengo ninguna expulsión", apuntó.

El también exministro dijo que si bien no van a "eliminar la candidatura" de la coalición, señaló que cuando termine el proceso electoral, su partido "tomará las decisiones" correspondientes.

Yehude Simon cumple un arresto domiciliario por 36 meses por presuntamente haber recibido sobornos de parte de Odebrecht cuando era gobernador regional de Lambayque.

Además, se encuentra con licencia de la militancia de Juntos por el Perú desde octubre del 2019, luego de que Jorge Barata lo señaló como una de las autoridades peruanas que recibió dinero de la constructora brasileña.