Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, descartó tener COVID-19 y atribuyó estas versiones a una "guerra sucia" en su contra. Recientemente, el excongresista participó en varios eventos proselitistas en Puno.

"Primero dijeron que me había vacunado con mi esposa, ahora dicen que me he contagiado. Es una situación que no se entiende. Entonces, yo creo que es pura guerra sucia, se ha reducido la política a destruir con difamaciones al opositor político. Yo niego contundentemente esas versiones que son maliciosas", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, el candidato presidencial indicó que se realiza pruebas de descarte de COVID-19 de manera constante, cada vez que viaja al interior del país. La última se la hizo hace una semana para participar en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

"Hemos llegado a un nivel de tanta bajeza que no podemos permitir. Durante todo este tiempo hemos sufrido una serie de mentiras y difamaciones y han pretendido así causarnos daño y no lo han conseguido", reiteró.

Días atrás, el candidato presidencial George Forsyth (Victoria Nacional) anunció que dio positivo al nuevo coronavirus luego regresar a Lima despues de sus viajes en las regiones de Madre de Dios, Junín y Cajamarca.

Mediante un comunicado, George Forsyth indicó que tras someterse a una prueba molecular rápida obtuvo ese resultado, por lo que ahora espera los resultados de la prueba PCR. En esa línea, dijo que hacía público el anuncio por un tema de responsabilidad y transparencia con la ciudadanía.

“Soy uno más de los millones de peruanos que han resultado afectados por esta enfermedad, que se ha encargado de destruir familias y desnudar la penosa realidad de desigualdad y falta de atención que vive nuestro país”, dijo.

