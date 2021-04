Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. | Fuente: Foto: Congreso

El candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) negó las acusaciones de un supuesto plagio en su plan de gobierno. Según el diario La República, de las 25 páginas de su plan de gobierno, 4 contienen textos completos de un proyecto del congresista Juan Carlos Oyola, de su partido.

"(Dicen) que nos hemos copiado de un proyecto de ley el plan de gobierno. Nosotros no hacemos eso. Lo único que hemos hecho es ser coherentes. Lo que dicen nuestros parlamentarios lo decimos en nuestro plan de gobierno. Lo mismo, porque venimos de una misma casa política. Si quieren beneficiar a alguien en este proceso, que lo hagan de distinta manera", respondió.



Según reveló La República, en la página 19 del plan de gobierno de Acción Popular se plantea una "pensión básica universal para todos los peruanos, sin excepción"; no obstante, el desarrollo de esta iniciativa sería de un texto copiado del proyecto de ley número 6598, presentado el 4 de noviembre del 2020 ante el Parlamento, por Juan Carlos Oyola.

Yonhy Lescano también ha sido cuestionado por sus grados académicos. Al respecto, ha explicado que, efectivamente, no tuvo un grado superior al de bachiller cuando fue designado profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano pues entonces no era un requisito. Agregó que ejerce la docencia desde "el siglo pasado" y que es magister en derecho.

"Soy profesor principal antes de haber ingresado al Congreso de la República, porque con la antigua ley no era necesario tener un grado académico, tenían otros requisitos. Con la ley posterior, sí te piden grados académicos (…) Los requisitos que te dan de maestría y de doctorado están en leyes posteriores, no cuando yo he ingresado a la docencia. Tengo más de dos décadas enseñando en la universidad", sostuvo.

El candidato presidencial de Acción Popular también ha descartado que vaya a formar alguna alianza electoral en un eventual pase a la segunda vuelta. Según consideró, este tipo de alianzas son "repartijas" y él no recurriría a esta estrategia para una posible segunda fase del proceso electoral.

“Si salgo elegido para la segunda vuela voy a trabajar como siempre lo he hecho, yo no hago repartijas, no digo: vengan para acá, le doy este ministerio y vamos a gobernar, porque eso son repartijas. No voy a hacer ningún tipo de alianzas, el que quiere apoya”, dijo al dominical Panorama.

