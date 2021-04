Yonhy Lescano sobre alianzas en una posible segunda vuelta: Yo no hago repartijas, el que quiere apoya

El candidato presidencial de Acción Popular indicó que no tienen pensado realizar alguna alianza en caso pase a segunda vuelta. | Fuente: Andina

El candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) descartó la noche de este domingo que vaya a formar alguna alianza electoral, en un eventual pase a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Según consideró, este tipo de alianzas son “repartijas” y él no recurriría a esta estrategia para una posible segunda fase del proceso electoral. En esa línea, agregó que continuará con el mismo trabajo que ha realizado en toda su campaña.

“Si salgo elegido para la segunda vuela voy a trabajar como siempre lo he hecho, yo no hago repartijas, no digo: vengan para acá, le doy este ministerio y vamos a gobernar, porque eso son repartijas. No voy a hacer ningún tipo de alianzas, el que quiere apoya”, dijo al dominical Panorama.

Continuará con propuestas de su partido

Al ser consultado sobre la posibilidad de un acercamiento a la postulante Verónika Mendoza, en caso no se enfrenten, de cara a la segunda vuelta. El candidato Yonhy Lescano reconoció que ambos integraron una alianza parlamentaria en 2012 cuando eran legisladores, pero que es no significa que tenga pensado aliarse.

“Yo no haría alianzas con nadie, yo voy a seguir con mi partido con los postulados con las propuestas que tengo como Acción Popular. El Perú debe conocer que eso de las repartijas ya debe quedar sin efecto”, indicó.

Sobre nacionalidad y grados académicos

Sobre las versiones de que cuenta con nacionalidad chilena por haber tenido el Rol Único Nacional (RUN), documento de identidad en el país del sur, el candidato indicó que lo obtuvo cuando viajó a Chile para estudiar una maestría entre 1995 y 1998. En ese sentido calificó las afirmaciones sobre su doble nacionalidad como “guerra sucia”.

Además, Yonhy Lescano, explicó sobre el tema de sus grados académicos que efectivamente él no tuvo un grado superior al de bachiller cuando fue designado profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano, pues entonces no era un requisito. Agregó que ejerce la docencia desde “el siglo pasado” y que es magister en derecho.

“Soy profesor principal antes de haber ingresado al Congreso de la República, porque con la antigua ley no era necesario tener un grado académico, tenían otros requisitos. Con la ley posterior, sí te piden grados académicos (…) Los requisitos que te dan de maestría y de doctorado están en leyes posteriores, no cuando yo he ingresado a la docencia. Tengo más de dos décadas enseñando en la universidad”, sostuvo.

