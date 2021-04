Elecciones 2021:

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. | Fuente: RPP Noticias

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, anunció que respetará "la voluntad del pueblo" si se ratifica la tendencia mostrada en el sondeo a boca de urna realizado por América TV / Ipsos. Pese a esto, indicó que esperará los primeros resultados oficiales que publicará la ONPE esta noche.

"Nosotros mantenemos la confianza, hemos hecho una buena tarea, hemos hecho buenas propuestas, hemos llegado al Perú. No hemos hecho difamaciones ni mentiras y creo que hemos llevado adelante una gran cruzada nacional. El partido ha cumplido con su país y está en manos del Perú el resultado final que la ONPE dirá", señaló.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras el cierre de la jornada electoral, el candidato presidencial señaló que su partido, Acción Popular, esperará el "resultado final" antes de pronunciarse y "tomar alguna decisión". No obstante, reiteró que confían en avanzar en porcentaje de votos a medida que se conozcan los resultados.

"Creo que hemos hecho una cruzada respetuosa, que ha presentado propuestas realizables, hemos visto las prioridades. Mucha guerra sucia, lamentablemente hemos tenido que estar contestando, pero hemos hecho una campaña impecable. Yo no he subestimado a nadie, no me he referido a ningún candidato en particular ni lo he atacado", mencionó.

Los resultados a boca de urna, según América TV / Ipsos, revelan que Pedro Castillo tiene 16,1%; Hernando de Soto 11,9%; Keiko Fujimori 11,9%; Yonhy Lescano 11%; Rafael López Aliaga 10,5%; Verónika Mendoza 8,8%. Cabe precisar que el margen de error es de +/- 3%.



