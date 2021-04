| Fuente: Andina

La carátula del informe del Noticiario de Política Internacional, WPN, está consagrado a las elecciones en el Perú. Su título bajo forma de pregunta refleja la interrogación que se formula una parte de la opinión publica internacional: ¿La hacinada elección presidencial en el Perú es un puente que no lleva a ninguna parte? Su autor, Simon Tegel, corresponsal del Washington Post en la región andina, sostiene que el próximo presidente “tendrá que construir una legitimidad y un respaldo que por ahora resulta esquivo a todos los candidatos”. El artículo destaca el papel protagónico de Acción Popular en la expeditiva vacancia del ex presidente Vizcarra, pero señala que Yonhy Lescano se opuso al voto mayoritario de sus compañeros de partido. Y constata que es impredecible si el partido fundado por Fernando Belaunde será leal al “muy conservador” Merino o a Lescano, “un populista de centro izquierda, ambos miembros de un partido ideológicamente amorfo”. El futuro político es tanto más imprevisible que puesto que no hay reelección “la inmensa mayoría de los futuros congresistas estará integrada por novatos, sin trayectoria verificable ni experiencia en la función pública y menos en la forja de alianzas legislativas, a la vez que desprovistos de un conocimiento de la constitución”.



Mientras los candidatos se agitan para aumentar sus intenciones de voto, la pandemia aumenta las cifras de infectados, hospitalizados y muertos. La mayor parte de los epidemiólogos atribuyen las malas cifras a la prevalencia de la variante brasileña de la COVID-19, pero también son factores negativos la falta de camas y de oxígeno, así como el incumplimiento de las reglas sanitarias. El ministro de Salud ha reiterado que la totalidad de los mayores de 60 años será vacunada antes de que termine el mes de julio, pero por ahora no vemos llegar el número de dosis que sería necesario para garantizar ese objetivo. Lotes relativamente reducidos de vacunas Pfizer seguirán llegando cada semana, a lo que se añadirá la vacuna rusa Sputnik. Sin embargo, los prometidos lotes de la vacuna china Sinopharm sigue acumulando retraso, según el ministro a causa de documentación científica que aún no llega a a Lima. Mientras no haya realmente vacunas para todos y sin poder contar con el sistema hospitalario, la única solución está en las manos de los ciudadanos: redoblar esfuerzos para evitar las aglomeraciones y utilizar hasta dos mascarillas para evitar que el virus se apodere de nuestros organismos.

El psicólogo y especialista en consumo y mercadotécnica Rolando Arellano publica un artículo en El Comercio en el que enumera siete errores cometidos por el sector empresarial. El presidente de la Consultora Arellano destaca que las grandes organizaciones empresariales no parecen representar a las pequeñas y microempresas, que al fin y al cabo constituyen la inmensa mayoría del sector. Lamenta también que los dirigentes gremiales no hagan “más evidentes sus aportes a la creación de empleos y al pago de impuestos. Si lo mostraran quedaría claro que las escuelas, hospitales, carreteras y bonos para los pobres resultan del buen funcionamiento empresarial”. Arellano llama la atención sobre responsabilidades que van más allá que la actividad específica de las empresas: “El sector empresarial debe ser uno de los ejes de crecimiento y solidaridad que el país, sobre todo los más pobres, necesitan frente a la turbulencia estatal que se avecina”. Así que tanto los ciudadanos como los empresarios quedamos advertidos: la lucha contra la pobreza requiere dinamismo del sector privado, pero a su vez el sector privado no puede funcionar sin un Estado previsible que regule sin paralizar, que recaude sin desalentar y que promueva sin imponer.

Las cosas como son