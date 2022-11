Sede de la embajada de Estados Unidos en el Perú ubicada en el distrito limeño de Surco. | Fuente: Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Perú expresó este martes su apoyo a "la labor de los periodistas" y defendió la libertad de prensa como "la base de una democracia saludable" y la igualdad de derechos como "uno de los temas principales" de su política exterior.



"La libertad de prensa es la base de una democracia sostenible. EE.UU. apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público", escribió la misión en su cuenta oficial de Twitter.



Agregó que "el respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales" de su política exterior.





La libertad de prensa es la base de una democracia saludable. EE.UU. apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público. El respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales de nuestra política exterior. — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) November 8, 2022

Ataques desde el Gobierno a la prensa

Los miembros del Gobierno del presidente Pedro Castillo han señalado en diferentes ocasiones a los medios de comunicación por su trabajo y el mandatario ha acusado a un sector de la prensa, de la oposición política y del Poder Judicial de haber forjado un "complot" en su contra para sacarlo del poder.



El último caso polémico lo protagonizó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien fue duramente criticado por unas declaraciones en las que acusó a una periodista de ser "mala madre" y "mala esposa".



Torres lanzó estas expresiones el jueves pasado durante una actividad en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que un "pequeño grupo de poder económico, que ahora tiene el poder mediático, tiene la manía de imputar todo lo malo que existe en el país al Pedro Castillo o a su Gobierno".



En concreto, el primer ministro criticó un informe periodístico de un programa de América Televisión y acusó a la presentadora del mismo de "manipular" y "aprovecharse del escaso conocimiento" de las personas del lugar donde se había hecho el reporte.



"Mala fe, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos". dijo.

La periodista en cuestión, Sol Carreño, respondió este domingo a los ataques del primer ministro y el caso tomó protagonismo el lunes en las redes sociales, donde varios congresistas de diferentes tintes políticos, organizaciones feministas y gremios periodísticos repudiaron las expresiones de Torres y se solidarizaron con Carreño.



Ante la avalancha de críticas, el primer ministro insistió mediante un mensaje en Twitter en que el reportaje periodístico de América Televisión "falsea la verdad" y aseguró que "quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador".



"Las críticas que hago contra ese sesgo ideológico a ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación", señaló.



Por otra parte, el medio digital El Foco recibió recientemente una orden judicial que lo exhorta a retirar todo lo publicado sobre el procurador del Ministerio de la Mujer, Miguel Méndez, acusado de maltratar a cuatro extrabajadoras. EFE