En el Gobierno de Trump "no hay diferencia entre un inmigrante que tenga o no tenga delitos", dice abogado

Alex Gálvez, abogado de inmigración, dijo en RPP que "es absolutamente incorrecto" la afirmación de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien consideró a todos los migrantes indocumentados como "criminales".

Desde que retornó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el Gobierno de Donald Trump ha implementado una serie de medidas contra la inmigración. Las redadas y detenciones contra los extranjeros que han entrado irregularmente en Estados Unidos golpean sobre todo a los más vulnerables.



En el programa La rotativa del aire - edición noche de RPP, Alex Gálvez, abogado de inmigración, dijo que en la Administración de Trump "no hay diferencia entre un inmigrante que tenga o no tenga delitos".



"Con este presidente, categorías no existen. Si estas en la corte de inmigración, aunque te hayas portado bien, tengas hijos, esposo, conyugues, te va a deportar", señaló.



"La diferencia va a ser si el inmigrante ejerce su derecho de no firmar la deportación y de pedir una fianza", acotó.

El experto dejó claro que "es absolutamente incorrecta" la afirmación de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien consideró a todos los migrantes indocumentados como "criminales".



"La ley de inmigración no es criminal, es civil. Se puede decir que el inmigrante violó un código civil, pero no ha violado un código criminal. Todos los jueces en la corte de inmigración no son jueces penales, sino administrativos", remarcó.



Alex Gálvez indicó también que en las cortes administrativas los indocumentados no cuentan con servicios legales proporcionados por el Gobierno estadounidense.



“Tienen que pagar por sí mismo un abogado de migración”, añadió el especialista.