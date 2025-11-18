Encuentran celulares enterrados en penal de Ancón 2 durante operativo de seguridad [VIDEO]

Agentes penitenciarios realizaron una excavación y también encontraron pastillas, alambres y droga.

En el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, el INPE llevó a cabo un operativo de seguridad en el penal Ancón 2 donde se hallaron celulares y otros objetos prohibidos enterrados en el área común, entre los pabellones 13 y 14.

La intervención inopinada se llevó a cabo en celdas, jardines y áreas comunes. 22 agentes penitenciarios de seguridad interna realizaron una revisión minuciosa en ambos pabellones. Fue en uno de los jardines donde se produjo el hallazgo tras la respectiva excavación.

Como resultado de la intervención se incautó: 2 celulares, 1 cargador de celular, 24 resistencias, 50 blisters de clonazepam de 2 mg, cable eléctrico artesanal, 3 pequeñas bolsas con levadura, balanza gramera digital, un poco de sustancia que sería droga, entre otros.

De inmediato, el establecimiento penitenciario comunicó lo encontrado a la Comisaría de Ancón y al Ministerio Público, a fin de que se desarrollen las diligencias correspondientes conforme a ley

La intervención estuvo liderada por el director del establecimiento penitenciario, Milton Guevara Mendoza, junto al alcaide de servicio, Marcos Madrid Mattos.