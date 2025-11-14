Inpe clasificó a la madre de ‘El monstruo’ para el penal Anexo Mujeres de Chorrillos

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, conocido como ‘El monstruo’, fue clasificada para su internamiento en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

Hernández de la Cruz es procesada por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal.

Cabe señalar que el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la madre de 'El monstruo', luego de que la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste sustentara la apelación que buscaba revocar el arresto domiciliario impuesto en primera instancia.

Dicha medida fue dictada el pasado 8 de agosto, estableciéndose que se ejecute mediante la colocación de un grillete electrónico; es decir, sin la presencia de resguardo policial

Asimismo, se ordenó el pago de una caución de 5 000 soles y el cumplimiento de diversas medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de comunicarse con su hijo, señalado como el presunto líder de la organización criminal 'Los injertos del cono norte'.

🚨 El #INPE informa que Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, procesada por el delito de contra la tranquilidad pública-organización criminal, fue clasificada para el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos. pic.twitter.com/b9VeXaYyCj — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 15, 2025

¿Qué rol habría cumplido Martina Hernández?

El pasado 3 de junio, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un megaoperativo de allanamiento y captura que culminó con la detención de 25 presuntos miembros de la referida organización criminal, entre ellos Martina Hernández.

Según la Policía, el operativo representó un duro golpe contra el brazo armado y el brazo financiero de ‘Los injertos del cono norte’, el cual estaba orientado a enviar dinero al extranjero para cubrir los gastos de Erick Moreno.

Precisamente, una de las personas encargadas de recibir el dinero y, a través de diversas empresas, remitirlo fuera del país sería la madre de alias ‘El monstruo’.

Martina Hernández fue detenida en su vivienda, ubicada en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Ica, inmueble incluido en la orden de allanamiento.

Aunque no contaba con una orden de detención preliminar, fue capturada en flagrancia, debido a que en su domicilio se halló material explosivo y una considerable suma de dinero en efectivo.

Además, se incautaron un teléfono celular, un pasaporte, una tarjeta de Western Union, otra con las inscripciones Fazenda Receita Federal, así como un QR de Yape y otro de Izipay, ambos registrados a su nombre.