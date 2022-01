Ernesto Gozzer, médico y profesor de la Universidad Cayetano Heredia.

El médico salubrista y docente de la Universidad Cayetano Heredia, Ernesto Gozzer, instó a los padres de familia a vacunar contra la COVID-19 a sus hijos para evitar que estos se enfermen gravemente y queden con secuelas en el futuro.

En conversación con Nada Está Dicho por RPP, el galeno respondió a aquellas personas que creen inncesario inmunizar a los más pequeños al considerar que su sistema inmune puede generar por sí solo la protección suficiente.

"Es un poco arriesgado hacer que los niños se enfermen de covid porque no sabemos, y en esta pandemia hemos aprendido que no sabemos muchas cosas, si tener covid va a dejar un 'covid largo', con diferentes tipo de secuelas, que pueden ser incómodas, que pueden alterar el funcionamiento del propio niño. No queremos eso, no sabemos a quién le puede tocar eso, por eso es que los vacunamos", afirmó.

Por otro lado, Gozzer reconoció que aún no se sabe qué tan eficaz es la fórmula pediátrica de Pfizer -que ha adquirido el Perú- contra la ómicron, pues esta variante "ha demostrado que tiene capacidad de reducir la efectividad de las vacunas" y el mencionado inmunizante se probó cuando circulaba la variante delta.

No obstante ello, destacó que "los ninos tienen un sistema inmunológico mucho más potente que el nuestro" y esta vacuna "va a permitir que generen las defensas suficientes para evitar que se enfermen y enfermen a otros".

Con dicha protección, agregó, los menores y sus padres podrán estar más tranquilos, y los niños podrán acudir con mayor seguridad a las clases presenciales que iniciarán en marzo.

Llegada del primer lote para niños pequeños

La noche de este viernes llegó al Perú el primer lote de vacunas Pfizer contra la COVID-19 para la inmunización de niños entre los 5 y 11 años.

La carga, conformada por 996 mil dosis, fue recibida en los almacenes de Talma, en el Callao, por el presidente Pedro Castillo y otras autoridades, así como representantes de la farmacéutica estadounidense.

La inmunización de los menores comenzará este lunes 24 de enero. El país cuenta con una población de aproximadamente 4 036 753 niños y niñas entre los 5 y 11 años, los mismos que se encuentran en edad escolar.

Tal como lo establece el cronograma elaborado por el Ministerio de Salud, el primer grupo a ser vacunado serán los niños de este grupo etario que certifiquen tener comorbilidades o estar inmunosuprimidos, así como aquellos que tengan de 10 a 11 años cumplidos. Posteriormente será el turno de los menores de 8 a 9 años y finalmente los niños de 5 a 7 años.



