¿Es posible que se anule la tercera licitación de urea tras detectarse irregularidades en el proceso?

El abogado José Luis Aspilcueta, especialista en contrataciones del Estado, explicó en RPP Noticias qué posibilidad hay de que se anule la tercera licitación de urea luego de que la Contraloría detectara irregularidades en el proceso. "El artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado permite declarar la nulidad antes de celebrados los contratos y después de celebrados los contratos. Para el caso en específico, en el supuesto de que el contratista no cumpla con los requisitos estipulados en las bases, el contrato deviene en uno y debería retrotraerse el proceso hasta la etapa de calificación de postores nuevamente", explicó el abogado. "Si las bases determinan que existe un requisito previo para poder postular y para ser beneficiario con la buena pro, hay que cumplirlo. Si las bases no determinan que existe ese requisito, pues no debería ser requerido para poder participar del proceso ni tampoco para que se le otorgue la buena pro", agregó.