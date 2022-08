EsSalud indicó que la ocupación de camas pasó de 764 pacientes, en junio, a 1383 pacientes, en la última semana de julio, lo que representa un incremento de más de 75%. | Fuente: Andina

Los decesos a causa del COVID-19 registran un preocupante incremento por seis semanas consecutivas, pasaron de 64, en junio, a 289 fallecidos en la última semana de julio, lo que representa un aumento de más de 450%, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

"La mayoría de personas fallecidas en la última semana eran adultos mayores que no estaban vacunados o tenían incompleta sus dosis", precisó el doctor Gino Dávila Herrera, presidente ejecutivo de EsSalud.

Anotó que en lo que va del año cerca de 10 845 personas perdieron la vida por complicaciones generadas por el coronavirus, en su mayoría hombres. El mayor número de víctimas se registró en febrero, mes que tuvo 3807 fallecidos en plena tercera ola.

En lo que va de la pandemia de la COVID-19, las muertes por SARS-CoV-2 suman, en total, 214 mil 407.

Incremento en hospitalizaciones

En cuanto a las hospitalizaciones en EsSalud, indicó que la ocupación de camas pasó de 764 pacientes, en junio, a 1383 pacientes, en la última semana de julio, lo que representa un incremento de más de 75%.

Además, mencionó que actualmente 231 personas luchan por su vida en una cama UCI, un incremento de más de 70% con respecto a junio, que registró 140 pacientes críticos con ventilación mecánica.

Cabe precisar que en la semana epidemiológica 30 se registraron 64 mil 327 nuevos infectados de la COVID-19 a nivel nacional, lo que representa una disminución de 23% respecto a lo reportado en la semana previa, que tuvo 83 mil 874 casos.

"Es probable que la población, estando con síntomas, no haya acudido a un centro de detección para hacerse la prueba de la COVID-19, quizás porque priorizó alguna actividad que había programado en Fiestas Patrias", comentó el funcionario.

Ante la cuarta ola y el incremento de casos por las subvariantes de ómicron, el titular de EsSalud exhortó a la población a que acudan a los centros de vacunación a recibir la inmunización contra el coronavirus y no descuidar las medidas de bioseguridad a fin de prevenir los contagios del virus.

