Este 24 de septiembre es feriado regional en Piura: ¿cuál es el motivo y quiénes son los beneficiados?

Este 2025, los peruanos disfrutaremos de 16 feriados nacionales, a los que se les pueden sumar días no laborables que se establecen en determinadas situaciones, como lo que ocurrirá este miércoles, 24 de septiembre, en la región Piura, al norte del Perú.

Se trata de un “feriado no laborable” establecido desde seis décadas, a propósito de la conmemoración de la tradicional festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

Este feriado se decretó en 1965 durante el Gobierno del entonces presidente Fernando Belaunde, a través de la Ley N° 15618.

“El feriado que se establece por la presente Ley se computará como de asistencia para los efectos del pago del salario dominical”, consigna el segundo artículo de la norma, promulgada hace 60 años.

Celebraciones en Piura

Las celebraciones por ‘La Mechita’, como se le conoce con cariño, se realizan tradicionalmente entre el 12 y 30 de septiembre, siendo el 24 de este mes el día central.

Durante esta jornada, se celebra una Santa Misa, en la que se destaca que las Fuerzas Armadas del Perú tienen como patrona a la Virgen de las Mercedes.

Cabe mencionar que la devoción a la Virgen de las Mercedes se remonta al siglo XVI, con la llegada de los padres Mercedarios que buscaban evangelizar las tierras incas.

¿Cuáles son los feriados nacionales que quedan para este 2025?

Estos son los feriados nacionales que quedan pendientes en este 2025:

-Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

-Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

-Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

-Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

-Jueves 25 de diciembre: Navidad

-Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

-Jueves 1 de enero: Año Nuevo

-Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público