Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Este 24 de septiembre es feriado regional en Piura: ¿cuál es el motivo y quiénes son los beneficiados?

El feriado del 24 de septiembre fue decretado en 1965.
El feriado del 24 de septiembre fue decretado en 1965. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este feriado se decretó hace 60 años durante el Gobierno del entonces presidente Fernando Belaunde, a través de la Ley N° 15618.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 2025, los peruanos disfrutaremos de 16 feriados nacionales, a los que se les pueden sumar días no laborables que se establecen en determinadas situaciones, como lo que ocurrirá este miércoles, 24 de septiembre, en la región Piura, al norte del Perú.

Se trata de un “feriado no laborable” establecido desde seis décadas, a propósito de la conmemoración de la tradicional festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

Este feriado se decretó en 1965 durante el Gobierno del entonces presidente Fernando Belaunde, a través de la Ley N° 15618.

“El feriado que se establece por la presente Ley se computará como de asistencia para los efectos del pago del salario dominical”, consigna el segundo artículo de la norma, promulgada hace 60 años.

Celebraciones en Piura

Las celebraciones por ‘La Mechita’, como se le conoce con cariño, se realizan tradicionalmente entre el 12 y 30 de septiembre, siendo el 24 de este mes el día central.

Durante esta jornada, se celebra una Santa Misa, en la que se destaca que las Fuerzas Armadas del Perú tienen como patrona a la Virgen de las Mercedes.

Cabe mencionar que la devoción a la Virgen de las Mercedes se remonta al siglo XVI, con la llegada de los padres Mercedarios que buscaban evangelizar las tierras incas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cuáles son los feriados nacionales que quedan para este 2025?

Estos son los feriados nacionales que quedan pendientes en este 2025:

-Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

-Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

-Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

-Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

-Jueves 25 de diciembre: Navidad

-Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

-Jueves 1 de enero: Año Nuevo

-Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Feriado Feriados 2025 Piura

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA