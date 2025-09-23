Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Piura: delincuentes encapuchados y armados roban S/30 mil de casa de músico de Agua Marina en Sechura

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los asaltantes ingresaron de madrugada a la casa del músico Luis Quiroga Querevalú, ubicada a pocos metros de la Plaza de Armas de Sechura, y escaparon con el dinero en efectivo tras amenazar a su familia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Piura
00:00 · 01:44
La casa donde se produjo el robo está ubicada en pleno centro de la ciudad de Sechura.
La casa donde se produjo el robo está ubicada en pleno centro de la ciudad de Sechura. | Fuente: RPP

Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron en la vivienda de Luis Quiroga Querevalú, percusionista del reconocido grupo de cumbia Agua Marina, ubicada en pleno centro de la ciudad de Sechura, en la región Piura, y se llevaron S/ 30 mil en efectivo. Un familiar del artista fue quien les entregó el dinero a los sujetos bajo amenazas, según informó la Policía Nacional.

El robo ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 4 de la calle Bolívar, al costado de la Municipalidad Provincial de Sechura y a escasos metros de la Plaza de Armas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los asaltantes redujeron y apuntaron a dos personas que se encontraban en el interior de la propiedad para exigirles el dinero.

La Policía sospecha que los delincuentes conocían previamente sobre la existencia del dinero en efectivo en el inmueble. Según informó el mayor de la Policía Milton Barrón Pastor, jefe de la comisaría de Sechura, los sujetos no se llevaron otros objetos de valor.

“Habían ingresado tres personas al interior del inmueble. Han palanqueado una puerta, pero solamente venían a pedir un dinero. Con respecto a los objetos de valor, no se han llevado celulares, laptops, joyas, esos están acá. Solamente [se han llevado] dinero en efectivo que le pidieron a la señora diciendo: ‘entréganos el dinero’. S/ 30 mil [es el momento que se han llevado]”, precisó.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por la misma vía por donde ingresaron.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

PNP investiga el caso

La Policía Nacional ya realiza las investigaciones del caso y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los asaltantes y su paradero.

El hecho delincuencial ha generado gran preocupación entre los vecinos debido a la inseguridad que se registra en pleno centro de la ciudad.

Te recomendamos

RPP Data

Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?

Un informe de Essalud revela que los tiempos de espera para acceder a una cita médica siguen en aumento. Dependiendo de la región y especialidad, un paciente de Essalud puede esperar hasta cinco meses para ser atendido. Paloma Verano, periodista de RPP Data investigó cómo estas cifras reflejan las limitaciones del sistema de salud en el Perú. Además, conozca la versión de la institución.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Piura Sechura Inseguridad ciudadana

Más sobre Piura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA