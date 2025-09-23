Piura: delincuentes encapuchados y armados roban S/30 mil de casa de músico de Agua Marina en Sechura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron en la vivienda de Luis Quiroga Querevalú, percusionista del reconocido grupo de cumbia Agua Marina, ubicada en pleno centro de la ciudad de Sechura, en la región Piura, y se llevaron S/ 30 mil en efectivo. Un familiar del artista fue quien les entregó el dinero a los sujetos bajo amenazas, según informó la Policía Nacional.

El robo ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 4 de la calle Bolívar, al costado de la Municipalidad Provincial de Sechura y a escasos metros de la Plaza de Armas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los asaltantes redujeron y apuntaron a dos personas que se encontraban en el interior de la propiedad para exigirles el dinero.

La Policía sospecha que los delincuentes conocían previamente sobre la existencia del dinero en efectivo en el inmueble. Según informó el mayor de la Policía Milton Barrón Pastor, jefe de la comisaría de Sechura, los sujetos no se llevaron otros objetos de valor.

“Habían ingresado tres personas al interior del inmueble. Han palanqueado una puerta, pero solamente venían a pedir un dinero. Con respecto a los objetos de valor, no se han llevado celulares, laptops, joyas, esos están acá. Solamente [se han llevado] dinero en efectivo que le pidieron a la señora diciendo: ‘entréganos el dinero’. S/ 30 mil [es el momento que se han llevado]”, precisó.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por la misma vía por donde ingresaron.

PNP investiga el caso

La Policía Nacional ya realiza las investigaciones del caso y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los asaltantes y su paradero.

El hecho delincuencial ha generado gran preocupación entre los vecinos debido a la inseguridad que se registra en pleno centro de la ciudad.