Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que a partir de este lunes 8 de noviembre habrán cortes de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 08-11-2021

ANCÓN 08:30 – 17:30

A.H. LOS JARDINES DE LA PARCELA SECT 1 MZ A, A1, B, C, D, H, I, M, S, T, ASOC SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, O, P, R, T, U, V, COOP CENTROMIN PERÚ S MZ D LT 4, A.H. NUEVO AMANECER MZ D, E, A.H. PROY INT HERMOSO AMANECER SECT NUEVO AMANECER MZ D LT 2, 3, 4, 5, A.H. SANTA ROSA MZ V LT 12.

MARTES 09-11-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. SANTA MARÍA AMPLIACIÓN SECT PROLONGACIÓN MZ A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, J, AH. SANTA MARIA AMPLIACIÓN MZ A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, L, M, N, A.H. SANTA MARÍA SECT PROLONGACIÓN PARCELA 2 MZ A, D, I, J, N, A.H. SANTA MARÍA PARCELA 1 SECT 1 MZ C3, E3, H3, J3, A.H. SANTA MARÍA SECT 1 AGOSTO MZ A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, F, G, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, P1, U1, W1, X1, Y1, AGRUP. FAM EL AYLLU MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, AGRUP. FAM NUEVO MILENIO MZ A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, PROVIV CIUDAD MARISCAL CÁCERES MZ A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ASOC VIV SAN SEBASTIÁN MZ A, B.

CARMEN DE LA LEGUA 10:30 – 17:30

JOSÉ AMICH CDRA 1, AV ELMER FAUCETT CDRA 3, 4, VIRREY CONDE DE LOS LEMOS CDRA 1, 2, AV GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 2, CA FCO SARMIENTO DE GAMBOA CDRA 2, HURTADO DE MENDOZA CDRA 2, 3, 4, CALLE P CDRA 1, CA S CDRA 2 CALLAO LA COLONIAL. LA PERLA 09:30 – 17:30 A.H. CÉSAR VALLEJO MZ A, B, C, ALIPIO PONCE CDRA 1, ARAGON CDRA 0, 1, 2, ATAHUALPA CDRA 2, AV COSTANERA CDRA 26, 27, 28, 29, AV LIBERTAD CDRA 29, AV EL PACÍFICO CDRA 4, URB LA MACARENA MZ O, P, R, S, CHICLIN CDRA 1, 2, ELOY URETA III ETAPA CDRA 1, CA JOSÉ A QUIÑONEZ CDRA 1, CA JOSE DEL CARMEN MARIN CDRA 1, JR VIRU CDRA 1, URB ALTA MAR MZ A, B, H, PS POGGI CDRA 6.

CANTA 09:00 – 18:00

ALFONSO UGARTE CDRA 4, AV 28 DE JULIO CDRA 1, 7, 8, ASOC EL DORADO ZAPALLAL MZ J LT 01, BARR. ANDUY MZ M LT 5, CARRETERA CANTA KM 53, AV LAS VEGAS MZ A LT 1, 10 CARRETERA CANTA KM 53, AV PERÚ CDRA 2, 3, 4, SAN JOSE MZ B C, J, P, AV SANGRAR CDRA 0, 1, 2, AV SAN MIGUEL CDRA 0, 8, BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 0, C.P SAN BUENA AVENTURA MZ A, B, B1, C, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, T, C.P HUAMANTANGA MZ A, B, D, C, C1, E, F, G, H, K, M, O, P, Q, S, U, V, W, Z, CARRETERA KM 53.5 , DURAZNOS CDRA 3, 4, JR BOLÍVAR CDRA 10, PROL BOLÍVAR CDRA 9, JR CANTA CDRA 3, 4, JR LA MERCED CDRA 8, 9, JR AYACUCHO COMUNIDAD CDRA 1, LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, 8, AMPLIACIÓN ROSALES MZ I-16 LT 2, PSJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROL BOLÍVAR CDRA 9, 10, SAN MIGUEL CDRA 0.

MIÉRCOLES 10-11-2021

LIMA CERCADO 11:00 – 14:00 CAMANA CDRA 7, JR OCAÑA CDRA 1.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:30 – 17:30

AV CARRETERA CANTA KM 55.5, AV 1 DE MAYO CDRA 7, AV SAN MARCELO KM 56 CARRETERA LIMA CANTA, C.P YANGAS MZ 15, 16, C.P YANGAS MZ A, B, C, D, L, LL, CR CANTA LETICIA KM 55, PLAZA DE ARMAS DE YANGAS KM 56, PSJE SANTA ROSA KM 55.5.

CARABAYLLO 11:00 – 17:00

A.H. LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ E, F, G, H, I, J, ASOC AGROP VILLA RICA EL HUARUNGO MZ B, C, H, I.

CARABAYLLO 09:30 – 18:30

A.H LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, V, A.H 16 DE ABRIL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, A.H. LAS CASUARINAS MZ A, C1, A.H. AMPLIACIÓN LAS CASUARINAS MZ A, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. 1RO DE NOVIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Z, A.H. BELLO HORIZONTE MZ F LT 01-05, 07-09, 11-13, 15, 18, ASOC. ÁNGELES DE NARANJAL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, O, AV DE LA MUJER PERUANA CDRA 1, CA LOS ALISOS CDRA 4, COMITE AMPLIACIÓN RAMIRO PRIALE MZ A, B, F, T, V, Y, A.H. VISTA HERMOSA MZ A, E, A.H. LOR ROSALES DE CARABAYLLO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, ASOC VIV EL ROBLE DE CARABAYLLO MZ A, B, C, ASOC. FAM EL ROBLE MZ A, B, C, D, A.H. RAMIRO PRIALE MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, ASOC. PROP VIÑA EL CARMEN MZ B LT 01, 03-07, 09, URB LOS TULIPANES DE CARABAYLLO MZ B1 LT 1.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

AGRUP DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECT I MZ A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO MZ A, B, C, D, E, F, G, H. A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6

ANCÓN 09:00 – 17:00

BARRIO LAS LATAS DE ANCÓN, CALLE LOA CDRA 8, A.H. LAS BRISAS DE ANCÓN MZ A, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, A.H. NUEVA ERA MZ E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. MUN. OASIS MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, PROG. ECOLÓGICO VILLA LAS DUNAS MZ A, B, B1, C, C1, D, E, F, G. JUEVES 11-11-2021

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

URB PRO 5TO SECTOR 1ERA ETAPA MZ BB5, CC5, DD5, EE5, URB PRO 2DA ETAPA MZ W5, X5, Y5, AV CANTA CALLAO CDRA 5, 6, CA CARIDAD CDRA 5, 6, 7, CA LA FRANQUEZA CDRA 81, CA EL PATRIOTISMO CDRA 5, FIDELIDAD CDRA 81, LA JUSTICIA CDRA 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

URB LOTIZACIÓN DE CAMPOY MZ C, LL, O7, ASOC LOS EUCALIPTOS MZ A, B, C, LL, URB CAMPOY MZ B, LL, COOP. LOS EUCALIPTOS DE CAMPOY MZ A, B, C, LL, FUNDO CAMPOY 1ERA ETAPA MZ O7 LT 18, A.H CERRO LOS ÁNGELES DE CAMPOY MZ C, C2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

ASOC. LA PUNTA DE HUANCAYO CAMPOY MZ A, B, ASOC. SAN ROQUE DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. HUANCAYO CAMPOY MZ D, E, F, ASOC. LOS COMPRADORES DE CAMPOY MZ H, I, I1, J, M, N, Ñ, O, O1, Q1, T, T1, T5, CALLE 19 CDRA 1, JR. OROPESA CDRA 2, ASOC. LOS PINOS MZ S, ASOC. EL VALLE MZ H, I, J, K, L, M, ASOC. VIV. SAN PEDRO DE CAMPOY MZ T2.

COMAS 11:00 – 17:00

AV TAMBO RIO LT 3, 3A, 3C, 5, 6, 7, 15A, 17, 20, ASOC PROP CÉSAR VALLEJO MZ A, B. SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00 ALGARROBOS CDRA 1, 2, 3, AV MARCO POLO CDRA 14, AV FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CDRA 1, 2, 3, LOS CANELOS CDRA 1, 2, CA LOS JACINTOS CDRA 14, CA LOS JUNCOS CDRA 12, JR LOS TAMARINDOS CDRA 1.

HUAURA 08:00 – 15:00

CC.PP. SANTA ISABEL, SECTOR INGRESO A PESQUERA HAYDUCK, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA. VIERNES 12-11-2021 JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30 JR. JERONIMO DE ALIAGA CUADRA 3

JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30

ARNALDO MARQUÉZ CDRA 22, 23, ALMAGRO CDRA 2, 3, AV SAN FELIPE CDRA 1, 2, AV BRASIL CDRA 23, AV EUGENIO GARZÓN CDRA 22, AV GENERAL GARZON CDRA 22, AV RIO DE JANEIRO CDRA 2, 3, GARZON Y RIO DE JANEIRO PS1, PS2, PS3, PSJE COCHABAMBA CDRA 3, PSJE SANTIAGO CDRA 22, 23, PRLG QUITO CDRA 23.

COMAS 09:00 – 17:00

A.H ROSA DE AMÉRICA ZM L2, J, AV METROPOLITANA CDRA 6, 9, 10, 11, AV MÉXICO CDRA 6, AV UNIVERSITARIA CDRA 2, 53, CA RÍO CAPLINA CDRA 1, CA RÍO CHIRA CDRA 2, 3, CA RÍO ENE CDRA 1, CA RÍO MAJES CDRA 1, CA RÍO MORÓN CDRA 1, CA RÍO PACHITEA CDRA 1, 2, CA RÍO PASTAZA CDRA 1, 2, CA RÍO TAMBO CDRA 1, STA ISOLINA CA 1, 1B, 2B, 4B, 5B, 6B, 7B, URB SANTA ISOLINA MZ A, B, D, E, F, H, I, K, J, L2, N, O, RÍO PERENE CDRA 1.

COMAS 09:00 – 18:00

AV A Y CALLE 02 EDIF 02, CA 02 203-205 VILLA JACARANDA EDIF 01.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 7, SANTA CARMELA CDRA 1, 2, SANTA CAROLINA CDRA 2, 3, 4, 5, SANTA MARÍA CDRA 1, MARIA ANTONIETA CDRA 1, 2, 3, CA SANTA AIDA CDRA 2, SANTA CARLA CDRA 1, 2, CA SANTA CARMELA CDRA 1, 2, 3, SANTA VERONICA CDRA 2, A.H. SANTA VIRGINIA MZ A, B, SANTA CLOTILDE CDRA 1, SANTA SOLEDAD CDRA 1.



SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

ASOC VIV EL REMANSO DE NARANJAL MZ A, B, C, ASOC ALAMO DE NARANJAL ETP 1 MZ A, B, PROVIV LA CAPULLANA MZ A, B, B3, C, D, URB ALEJANDRA MZ A, B, ASOC EL ALAMO II MZ A, B, C, D, E, PROVIV RESIDENCIAL NARANJAL MZ A, B, URB CALIFORNIA MZ A, B, C, PROVIV LAS VIÑAS DE NARANJAL 5TA ETAPA MZ A, B, B5, C, D, E, E5 , PROVIV NUEVA ESPERANZA MZ A, B, C, ASOC VILLA MERLÍN MZ A, B, PROG VISTA HERMOSA DE CHUIQUITANTA 2 ETAPA MZ A, B, C, PROVIV PAULINA DE NARANJAL MZ A LT 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, ASOC PRO VIV VILLA MERLÍN EX FUNDO CHUIQUITANTA MZ A LT 4, URB LOS CASTAÑOS MZ A, B, URB REAL MADRID II MZ A, B, C, ASOC VIV LOS ALÁMOS DEL NORTE MZ A, B.

SABADO 13-11-2021

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

URB SANTA MARÍA ETP 9 MZ C1, C2, C4, C5, C6.

HUAURA 09:30 –15:30

CC.PP. PRIMAVERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

HUARAL 09:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO ED SUMBILCA.

DOMINGO 14-11-2021

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

URB. LAS PALMERAS AV. LAS PALMERAS CDRA 38, AV. MANUEL GONZÁLES PRADA CDRA 8, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA 7, 8, 9, AV. ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 8, CALLE ABUTILLÓN CDRA 38, CALLE LA HIEDRA CDRA 7, CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 7, 8, URB. EL MERCURIO CALLE CARAZ CDRA 8, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRA 7.



