Denuncian presuntas irregularidades en el proceso de ascensos | Fuente: Foto: Mininter / Video: RPP Noticias

El general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, calificó de "gravísimas" las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos al interior de esta institución. De acuerdo con La República, esto ocurrió el 12 de noviembre cuando una junta, presidida por el comandante general, tomaba los exámenes de entrevista a los coroneles postulantes.

"Es grave porque no solamente el subcomandante general ha presentado su carta de pase al retiro por las irregularidades, sino que esto lo ha puesto en conocimiento del viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, lo han puesto en conocimiento del inspector y también del fiscal del Consejo Supremo de Justicia Militar. Esto es gravísimo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que en el 2019 también se denunciaron irregularidades en el proceso de ascenso en la Policía, caso que provocó la salida de dos oficiales. Explicó, además, que lo ocurrido en el proceso actual es que al secretario se le habría permitido, de forma irregular, que asuma calificaciones en la propuesta para los ascensos.

"Esto lo pone en conocimiento del comandante general el general (Javier) Bueno, entonces lo que hace el comandante general (Javier) Gallardo es retirar las actas y se las llevó a su despacho, entonces inmediatamente, ante esta irregularidad, lo que ha hecho es poner en conocimiento del viceministro de Orden Interno, del Inspector y del fiscal", indicó.

"Acá nosotros conocemos gracias al general Javier Bueno Victoriano, que puso en conocimiento estas presuntas injerencias del Ejecutivo para proponer al ascenso a tres coroneles: dos de ellos trabajan en Palacio de Gobierno, Jaime Huatuco y Bernal Rabanal, además de Daniel Rolando Valderrama. Sobre estos dos últimos, cuestionó que no tengan curso de alto mando, pese a que lo exige la ley para el proceso de ascensos.

"Puede ser algo más complejo porque si se consigue ascender irregularmente a estos que no tienen mayor relevancia dentro de la Policía, porque no tienen el curso de alto mando y tienen antigüedad, acá lo que se está buscando no es favorecer el aspecto operativo, sino buscar gente que es afín para conseguir lo que ellos quieren", reprochó.

Subcomandante solicita su pase al retiro tras denunciar irregularidades

El subcomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Bueno Victoriano, presentó ante el comandante general de dicha institución, Javier Gallardo Mendoza, su solicitud para pasar a la situación de retiro.



De acuerdo con el documento, su decisión obedece a "motivos estrictamente personales", razón por la cual pide que se le dé "el trámite que corresponde de acuerdo a ley".



Este hecho se produce luego de que Javier Bueno denunciara a Javier Gallardo por presuntas acciones indebidas en el proceso de ascenso de grado dentro de la Policía Nacional.



De acuerdo con La República, este incidente ocurrió el pasado 12 de noviembre cuando una junta, bajo la presidencia del comandante general de la PNP, tomaba los exámenes de entrevista personal a los coroneles postulantes.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: