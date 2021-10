Martha Linares afirmó que los expedientes de los contratos los hacia el asesor de Mario Carhuapoma. | Fuente: Andina

La exgerenta general de EsSalud, Martha Linares Barrantes, insistió en su denuncia contra la gestión de Mario Carhuapoma, de quien dijo que lleva una agenda personal y política al buscar la contratación de conocidos suyos.

"No veo que sean mayormente recomendados del Gobierno, lo que veo es que un grupo de amigos, por no llamarla organización o algo así, está gobernando EsSalud y están metiendo a sus conocidos. Creo que el señor Carhuapoma y algunos gerentes que han entrado tienen una agenda personal propia y política, creo que estos ingresos derivan de eso", afirmó al programa Punto Final.

La exfuncionaria señaló que han sido más de veinte los casos que tuvieron un procedimiento irregular y que hay "muchos testigos" de la insistencia del propio presidente de EsSalud por determinados puestos.

Denunció que los expedientes los fabricaba uno de los asesores de Mario Carhuapoma, con resoluciones previamente firmadas por Recursos Humanos, el área jurídica y la propia Presidencia Ejecutiva.





"Llega todo firmado, prehecho a mi oficina, viene el asesor y se para a mi lado y me pide darle el visto bueno. En muchos casos son currículos que no están documentados o que no cumplen el perfil requerido", detalló Linares.

Por otro lado, dijo que el comunicado que sacó EsSalud luego de su renuncia y en el que se señalaba que había sido separada del cargo es erróneo,

"Han hecho una maniobra de sacar una resolución posterior a mi renuncia para decir que me han botado, me parece que es para tapar mi carta, pero esta maniobra es muy burda y denota el desconocmiento profundo que tienen de la gestión pública", aseveró.

Confirmación de salida

Tras la renuncia de Linares Barrantes, desde EsSalud anunciaron que en su reemplazo estará Eloy Durán Cervantes, economista de la Universidad del Pacífico que tiene experiencia en el sector público y privado.

Añadieron que con este cambio buscan dinamizar la gestión para lograr los objetivos planteados por la gestión de Carhuapoma, así como “el cierre de brechas de los servicios, con una mayor y mejor atención a nuestros asegurados”.