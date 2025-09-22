Fabricante de Tylenol rechaza afirmaciones de Trump sobre limitar su uso en embarazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresa farmacéutica Kenvue, fabricante de Tylenol, la popular marca de paracetamol en Estados Unidos, rechazó este lunes las declaraciones del presidente, Donald Trump, que piden limitar su uso en mujeres embarazadas por su posible vinculación con el autismo.



"Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente", dijo Melissa Witt, portavoz de Kenvue en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times.



"Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres", agregó Witt en unas declaraciones que surgen al lado de una advertencia lanzada por Trump que vincula directamente el Tylenol como causa del autismo en menores.



En Estados Unidos, Tylenol es uno de los analgésicos y antipiréticos de venta libre más utilizados, con millones de consumidores que lo eligen anualmente para aliviar dolor y fiebre. La marca pertenece a Kenvue, empresa escindida de Johnson & Johnson, y genera ventas millonarias, estimadas en alrededor de 1.000 millones de dólares al año, según la página de la farmacéutica.



"Recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



Trump arrancó su intervención calificando la situación del autismo en Estados Unidos como una "crisis horrible" y dijo que "no hay ninguna desventaja" si se deja de consumir este medicamento.



La Administración de Trump ordenó que el medicamento sea etiquetado en centros de venta por el riesgo que puede conllevar.



El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo "son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud", según escribió Steven J. Fleischman, presidente de la organización. EFE