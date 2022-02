Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad de Hidrocarburos: “El empresario necesita un cambio de actitud”

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. | Fuente: RPP Noticias

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, se refirió en torno a la crisis política que vive el país tanto desde los movimientos que viene realizando el Ejecutivo como desde el Legislativo.

Al respecto, indicó que, si bien estas crisis “generan incertidumbre”, él, como parte del sector empresarial, admite que este necesita un cambio de perspectiva. “La crisis política lo pone el político, pero no podemos dejar que el empresario necesita un cambio de actitud para que salga adelante”, señaló.

Así, precisó que los empresarios no pueden seguir de espaldas a lo que ocurre en el país. “Esta crisis es un mensaje para los empresarios, la sociedad exige un compromiso y lo que hemos visto en los últimos años es la exigencia desde las provincias que se necesitan solución a sus problemas y muchas veces nos hemos tapados los ojos diciendo ‘es responsabilidad del Estado’”, indicó.

Cantuarias explicó que una de esas lecciones sobre el cambio, es el escándalo de la constructora Odebrecht. “Los empresarios no podemos seguir haciendo como que no tenemos responsabilidad de la corrupción y una de esas lecciones es el caso Lava Jato. La corrupción no solo viene del sector público, sino también del lado privado”, apuntó.

Derrame de petróleo

Felipe Canturias criticó la inicial postura que tuvo la empresa Repsol tras el derrame de petróleo que dejó una tragedia ecológica en el mar de nuestro país y que ha afectado la flora y fauna marina.

“No hay discusión en la forma cómo gestionaron la crisis. Eso mostró falta de empatía y responsabilidad que afecto la imagen del sector hidrocarburos y empresarial”, sostuvo.

“Lo que corresponde es pedir disculpas al país porque el sector empresarial no se comportó a la altura. Pero esto no quiere decir que Repsol no haga esfuerzos. Han aprendido y están tratando de recuperar el tiempo perdido trabajando”, agregó.

Si bien indicó que este accidente quedará en la imagen del sector empresarial, apuntó que aún hay empresarios que intentan hacer bien las cosas. “Hay gente responsable y comprometida, pero cuando pasan estas cosas hay que asumir responsabilidades”, expresó.





