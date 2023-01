Solís resaltó que las cajas municipales tienen una presencia muy importante en las zonas alejadas del Perú y, en algunos casos, son la única oferta financiera que tienen las mypes. Por ello, consideró que es contradictorio que manifestantes hayan quemado cajas municipales, ya que lo único que se logra es afectar a este sector. "No hay una razón para quemar una caja municipal que es la oferta financiera que tienen los micro y pequeños empresarios, los de la agricultura familiar. En el Perú hay 2 millones 200 mil empresas agrícolas, de las cuales el 83% son agricultura familiar y significa el 87% del empleo de este sector. Ese sector toma créditos de las cajas rurales, de las cajas municipales y hoy día no tienen acceso al crédito, no pueden pagar sus obligaciones, no pueden hacer sus transacciones", detalló.