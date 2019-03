Fernanda Kanno, periodista y conductora de televisión. | Fuente: RPP

Fernanda Kanno es periodista y conductora del programa Conexión en RPP Noticias. Ella decidió unirse a la cobertura especial #EllasSomosTodos y compartió su historia de acoso.

"Como periodista he grabado mucho tiempo en la calle. Me paraba en una esquina o en una avenida a grabar la presentación de mis programas, pero yo sabía que salir a la calle a grabar significaba tener que ser, inevitablemente, cada día, víctima de acoso", contó.

"Cuando estaba grabando, siempre había una persona o varias que cada cinco minutos -no miento cuando digo que era cada cinco minutos- tenía que parar, cortar la grabación, para retomar [luego] porque había gente que me gritaba de todo en la calle, y es horrible", agregó.

En su opinión, algunos "hombres no entienden que una no se siente bien cuando una persona a quien no le has dado la confianza te mira con morbo y encima se atreve a decirte cosas que realmente son vulgares, son groseras, son cosas que te hacen sentir vulnerable".

"Lo peor de todo es que estas personas son cobardes, ni siquiera te dan la oportunidad de decirles 'oye, esto no me gusta' o 'no hagas esto'". Simplemente vienen, te gritan algo y luego se van o se esconden".

Esta nota es parte de la cobertura especial de RPP "Ellas somos todos".