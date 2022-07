"El trato de Pedro Castillo hacia Perú Libre me parece absolutamente inadecuado", señaló el periodista. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el analista político Fernando Vivas fue consultado sobre la renuncia del jefe de Estado al partido Perú Libre, cuya cabeza es el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Al respecto, consideró que este no ha sido un cambio “premeditado”.

“No está muy planificado y en un escenario tan inestable, tan borroso y con actores que son muy cortoplacistas yo no les adjudicaría una estrategia con capacidad de planificar, qué va a pasar si quiera después de fines de julio que hay la renovación de la mesa directiva y el mensaje a la nación. Creo que ha sido pensado no del lado de Castillo, simplemente aceptó una conminación a que se vaya de Perú Libre. No creo que haya sido muy pensado del lado de Perú Libre”, señaló.

En la misma línea, Vivas señaló que las decisiones de Perú Libre y los Cerrón responden a tácticas del momento guiadas por la emoción.

“Recordemos que Perú Libre tiene todavía una cuota en el gabinete que es el Ministerio de Salud. Podría esa cuota desaparecer como la del Ministerio de Energía y Minas, como desapareció el puesto que tenían en el Ministerio de Agricultura. (…) Antes de que sigan perdiendo espacios quieren tener la primacía de yo te boté primero. (…) Lo que estamos viendo es a un presidente que no gobierna, sino sobrevive. Podemos pensar que en julio no va haber alguna movida del Congreso destinada a un proceso de vacancia porque el Congreso tiene ahorita un reto importantísimo, que es renovar su mesa directiva y que esa mesa aumente un poco su aprobación”, dijo.

Asimismo, el analista político consideró que es poco probable que Perú Libre logre la mesa directiva del Congreso.

