Fiscal Rafel Vela pide que se declare improcedente el pedido de variación de fechas de viaje de Keiko Fujimori a España

Keiko Fujimori, exparlamentaria y excandidata a la Presidencia de la República. | Fuente: Andina

El fiscal superior del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones que se declare improcedente el pedido de variación de fechas de viaje de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a España.

Vela Barba señaló que un pedido de variación de fecha de viaje de la excandidata presidencial no puede ser entendido como una corrección, aclaración o adición de la resolución judicial del juzgado. En el documento del fiscal se da cuenta que la defensa legal de la también exparlamentaria aún no había planteado dicho requerimiento, debido a que World Law Foundation no le había confirmado su petitorio de reprogramación.

En un primer momento se conocía que Keiko Fujimori viajaría a Madrid por la invitación de la World Law Foundation para conocer su sede en dicha ciudad, del 5 al 9 de diciembre. Sin embargo, luego Giulliana Loza, abogada de la lidereza de Fuerza Popular, informó que propusieron que sea "del 12 de diciembre en adelante a fin de realizar las gestiones del caso y organizar mejor su viaje (en referencia a su patrocinada)".

Solicitud de defensa legal de Keiko Fujimori

En horas de la tarde de este viernes, Giulliana Loza confirmó el viaje al país europeo y precisó que ahora la invitación para la excandidata presidencial será del 12 al 13 del mismo mes.

“El viaje a España para visitar la World Law Foundation se ha confirmado. Por tal motivo, hemos presentado al juzgado el itinerario que cumplirá la Sra. Keiko, tal y como nos lo ha solicitado la Sala”, escribió en la red social de Twitter.

En un escrito, solicita al instancia judicial "tener presente la variación en las fechas de invitación de la World Law Foundation" para que su patrocinada realice las gestiones que demanda el viaje, como son compras de viaje, la renovación de su pasaporte y otros.