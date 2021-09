El presidente de la República, Pedro Castillo, asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que la reciente reunión del presidente Pedro Castillo con Nicolás Maduro podría suponer el restablecimiento de "relaciones plenas" con su gobierno, pese a que recientemente el vicecanciller Luis Enrique Chávez dijo que desde enero de este año el Perú no reconoce a ningún presidente oficial en ese país.



"Por lo menos hasta ahora esto no es así. Lo que dijo el vicecanciller es correcto en el sentido de que el Perú todavía, oficialmente, no reconoce al gobierno de Maduro. Lo que pasa es que los gobiernos pueden reunirse aun cuando no hayan relaciones diplomáticas (…) No necesariamente eso implica que ya se ha decidido restablecer relaciones con el régimen de Maduro, pero uno podría pensar que hasta eso se va pero no hay nada concreto", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista explicó que los gobernantes se pueden reunir "de manera absolutamente informal", especialmente en reuniones internacionales como las que ambos han participado días atrás. Según comentó, esto ocurre con frecuencia entre altas autoridades y no guarda relación las visitas oficiales o reuniones de trabajo.

Belaunde también lamentó que el Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, haya hecho públicas las discrepancias con el vicecanciller sobre las relaciones diplomáticas con Venezuela. En su opinión, este tema debió manejarse de manera interna y que sea el presidente Pedro Castillo quien aborde este asunto.

Como se recuerda, el vicecanciller Luis Enrique Chávez indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, tras ser consultado sobre si el Gobierno reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano. Esto luego de que el presidente Pedro Castillo señalara en la Cumbre CELAC que el Perú tendrá relaciones con todos los países "sin discriminación".

"El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas", señaló durante una actividad oficial.

Ante la consulta de si, específicamente, el Perú no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes, el vicecanciller insistió en su respuesta. "Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela", señaló.

Guido Bellido desmiente a vicecanciller

Tras estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afirmó que el presidente Pedro Castillo mantuvo una reunión con el líder del gobierno chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, tras desmentir al vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez, quien en la víspera dijo que el Perú no reconoce a autoridades legítimas en el país bolivariano.

"Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno", dijo Bellido en su cuenta en Twitter y agregó que "nuestros presidente" se reunió con Maduro "para solucionar crisis migratoria".

Además, Bellido se refirió al canciller Óscar Maúrtua, al indicar que si a él "o su adjunto no le gusta" la postura del gobierno respecto a Venezuela, "tienen las puertas abiertas".

El presidente Pedro Castillo se encuentra en su primera gira internacional desde el viernes 17 de septiembre y viene participando en cumbres internacionales. El último sábado coincidió con Nicolás Maduro en la cumbre de la Celac que se realizó en la ciudad de México y hoy se presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

