Fundadora de Somos Perú dice que el gobierno de José Jerí no cuenta con una estrategia contra la inseguridad ciudadana

La fundadora del partido Somos Perú, Nora Bonifaz, cuestionó al gobierno del presidente José Jerí, al considerar que no existe un plan ni una estrategia clara para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, Bonifaz sostuvo que la gestión de Jerí Oré “está asociada a una forma de gobierno poco transparente y con muchos problemas delictivos”, en alusión a sus vínculos con los partidos derechistas Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

“Miren a la gente que lo rodea ahora. No hay uno que no tenga problemas”, declaró Bonifaz, al tiempo que criticó al Ejecutivo por no contar con “gente de primer nivel”, necesaria para enfrentar el actual contexto adverso del país.

La lideresa también reprochó al mandatario por mantener en el cargo a Iván Paredes Yataco, jefe del Inpe, quien afronta una investigación fiscal por presuntamente haber cobrado una coima para facilitar la liberación de un expolicía sentenciado por secuestro agravado.

A su jucio, el jefe del Estado debería apartarlo del cargo “para que se investigue”. ”Por lo menos un gesto”, añadió.

¿Qué dijo sobre George Forsyth?

Consultada sobre si el país podría desilusionarse pronto del presidente Jerí, Bonifaz respondió: “Creo que sí, porque no va a haber resultados [en la lucha contra la extorsión y el sicariato]”.

Finalmente, se refirió a la precandidatura de George Forsyth por Somos Perú, y vaticinó su falta de éxito político: “Lamentablemente, Somos Perú forma parte de esos proyectos de ley procrimen aprobados en el Congreso, que hoy nos tienen de manos atadas”.