El 50.6 % de los peruanos está de acuerdo con designación de José Jerí tras vacancia de Dina Boluarte, según encuesta de CPI

José Jerí juró como presidente de la República el pasado 10 de octubre.
José Jerí juró como presidente de la República el pasado 10 de octubre. | Fuente: Congreso de la republica del Perú | Fotógrafo: Victor Vasquez
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La última encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP, da cuenta sobre la opinión de los ciudadanos en la designación de José Jerí, quien hoy cumple un mes en el cargo.

El pasado 10 de octubre el Congreso de la República vacó a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” y luego de ello, por sucesión constitucional, José Jerí asumió la Presidencia de la República. Al respecto, el 50.6 % de los peruanos está de acuerdo con que el Parlamento haya realizado dicha designación.

Así lo recoge la última encuesta de CPI presentada en exclusiva por RPP, la cual da cuenta que en Lima y Callao esta cifra llega al 48.8 %, mientras que en el interior del país 51.6 %.

En la Costa, Sierra Norte y Costa Sur, el 54.5 % está de acuerdo con la designación de José Jerí, mientras que en la Sierra Centro y el Sur la cifra de quienes aprueban ello alcanza el 43.3 % y en el Oriente alcanza el 58.7 %.

Respecto de quienes no están de acuerdo con la designación de José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte, el estudio muestra que dicha cifra alcanza el 39.9 %, mientras que el 9.7 % de los encuestados no precisó.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 3 al 7 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

José Jerí Dina Boluarte Encuesta CPI

