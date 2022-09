Un gran número de empresarios de Gamarra se encuentran en crisis debido a las medidas tomadas en la pandemia | Fuente: RPP

El Emporio Comercial Gamarra vive una situación critica desde que inició la pandemia de la COVID-19. Con todas las medidas de restricciones y limitaciones, un gran número de empresarios cerraron sus negocios o se declararon en quiebra y todo este tiempo pidieron apoyo de las autoridades con programas de reactivación.

Sin embargo, esta reactivación económica no ha llegado a todos o no ha sido suficiente para este emporio comercial. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra, Susana Saldaña, dio a conocer la situación actual de sus agremiados y arremetió contra el gobierno de Pedro Castillo, al que acusó de no hacer nada para ayudar al sector.

Situación actual de Gamarra

“Nosotros, después de la cuarentena y el golpe tan duro que recibimos por la pandemia, iniciamos nuestro proceso de recuperación, pero este proceso lleva un año paralizado. No hemos podido superar el 50 % de las mypes que hayan vuelto a trabajar, significa que casi 50 mil micro y pequeñas empresas siguen en la quiebra, no han podido ni siquiera iniciar su proceso de recuperación”, sostuvo.

Saldaña indicó que esta situación impacta a medio millón de peruanos, quienes no han podido volver a trabajar. Asimismo, dijo que si no se hace algo para remediar la situación actual de estos empresarios, más personas se quedarán sin trabajo.

“Estamos hablando solo de la cadena productiva textil de confecciones, pero así como nosotros, distintos sectores manufactureros, productivos de la micro y pequeña empresa siguen en la misma situación porque no se ha tenido ni una sola medida contundente, efectiva, eficaz o real del gobierno central que ayude a la reactivación económica”, añadió.

“No hemos tenido acceso a créditos baratos y encima la invasión desmedida de la ropa china, la ropa asiática ha copado de tal manera el mercado que no hay espacio para nosotros. El mercado peruano ha sido invadido completamente sin considerar que hay una industria nacional y que hay 1 millón de peruanos que tienen el riesgo de perder su puesto de trabajo", manifestó.

La comunicación con autoridades no sirvieron

La representante de los comerciantes Gamarra afirmó que se reunieron con las autoridades del gobierno, pero que esto no sirvió de nada. Sostuvo que estuvo con los ministros de Producción y de Comercio Exterior, quienes escucharon las demandas de los empresarios, pero “al final fueron, se tomaron la foto y no volvieron más”.

“Llevaron un grupo de empresarios a Gamarra, en la cual convocaron solamente a algunos gremios y dijeron que se va a declarar en emergencia, hicieron una agenda, una mesa, en la cual no invitaron a toda la industria. En realidad, terminó siendo una mecedora porque no salió absolutamente nada”, agregó.

Saldaña criticó nuevamente al ministro de Producción, Jorge Prado Palomino, al recordar que gastó 1 millón de soles en consultorías e informes. Del mismo modo, habló sobre el Fondo de Apoyo Empresarial para el Sector Textil y Confecciones (FAE-Texco) y dijo que no ayudó en nada.

“Desde un principio dijimos que necesitamos créditos baratos que no superen el 5 % de tasa de interés, porque si me va a garantizar el Estado para recibir un crédito al 20 % o al 15 %, eso no es ayuda de nadie”, señaló. Asimismo, dijo que la banca privada da el mismo precio y la misma tasa, pero tienen requerimientos que no se pueden cumplir tan fácilmente.

“Hay anuncio del FAE-Texco, pero mientras los créditos no lleguen a menos del 5 % de tasa de interés y estén las mypes con acceso a sus créditos, solamente son anuncios… La situación está igual o peor que antes", agregó.

Pide la salida del ministro de Producción

La presidenta de Gamarra exigió de forma contundente que Jorge Prado Palomino de un paso al costado porque su gestión en el cargo ha sido paupérrima. “Las mesas han terminado siendo mecedoras, ningún resultado”, sostuvo.

“Que quede claro que acá los empresarios no tenemos bandera política de nadie. A nosotros no nos cae ni bien ni mal ni involucra los sentimientos de nadie, esto es un tema de trabajo. Y a los ministros qué les exigimos, que sean eficientes, y lamentablemente el ministro de la Producción no ha demostrado ni una sola medida lograda en favor de nuestro sector; todo lo contrario”, puntualizó.

Del mismo modo, Susana Saldaña indicó que el titular de Producción ha beneficiado bastante a los importadores. También, hizo eco de algunos reportajes de dominicales que denunciaron que le habría dado trabajo a su sobrino y que en su sector se habría beneificiado a la esposa de un viceministro de su cartera con contratos millonarios con el Estado.

“¿Y las Mypes? No le pueden vender un sol al Estado. Estos señores no han conseguido un sol de presupuesto para las compras MYPErú, que es el único programa a través el cual las mypes le venden al Estado”, finalizó.