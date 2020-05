Ministro de Defensa anuncia intervención en Gamarra. | Fuente: MINDEF/RPP

El ministro de Defensa, Walter Martos, anunció la noche de este lunes que su sector llevará a cabo mañana martes una intervención en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, luego de registrarse caos y aglomeraciones en su primer día de reactivación.

"Vamos a recuperar el principio de autoridad en cualquier lugar y momento. Mañana vamos a estar en Gamarra", adelantó en entrevista con La Rotativa del Aire en RPP.

Asimismo, indicó que van a coordinar con los vendedores ambulantes, que hoy generaron desorden en los alrededores del centro de comercio, para empadronarlos.

"Entendemos la necesidad, la gente que tiene necesidades va a salir. Por eso vamos a empadronar a los ambulantes para que traabajen, pero de la manera correcta", dijo.

El titular del Mindef respondió de este modo al pedido que hizo el alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien se grabó en los alrededores del emporio comercial para mostrar el desorden y rogó a los ciudadanos que no vayan a su distrito.

"Acá (en Gamarra) la gente cree que no hay pasado nada, que no importa nada... Tienen que entender, yo no soy tu papá, yo no soy tu papá para decirles que esto es grave", dijo indignado el burgomaestre al ver que las personas no respetaban las indicaciones de las autoridades.

"La municipalidad está muy golpeada, ya no tenemos el apoyo de antes. Necesitamos el personal de antes, necesitamos el apoyo, esto no puede continuar... Así que nosotros vamos a hacer más operativos. Acá hay que poner orden", añadió.

Y terminó con un dramático pedido: "Entendemos tanta necesidad, pero no vengan ahorita a La Victoria, ¡no vengan!. No entienden que somos uno de los distritos más infectados del Perú".