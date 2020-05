George Forsyth y Alejandra Baigorria están trabajando juntos para donar mascarillas a los más necesitados. | Fuente: Composición

George Forsyth y Alejandra Baigorria han estado trabajando juntos para donar mascarillas a los policías de La Victoria, en el marco de la pandemia. Este acercamiento entre ambos hizo que surjan rumores de un posible romance.

En cuanto a estas especulaciones, el alcalde mencionó si se encontraba interesado en la exparticipante de "Esto es guerra": “Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, aseguró al diario Trome.

Además, Forsyth recalcó que está soltero -se encuentra separado de su esposa Vanessa Terkes- por lo que no descartó un posible romance. Hace unas semanas, Alejandra Baigorria también habló sobre este tema y resaltó las cualidades del burgomaestre de La Victoria.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así, haciendo las cosas y para mí eso es de admirar. Me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule”, expresó.

Por otro lado, la empresaria dijo que ahora está concentrada en trabajar y ayudar a quienes más lo necesitan pero no descarta que pase algo más adelante:

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas (...) De ahí a que haya algo, por el momento no”, dijo Baigorria.

Como se sabe, George Forsyth está en medio de un proceso de separación con la actriz Vanessa Terkes; mientras que Alejandra Baigorria habría terminado su relación con el venezolano Arturo Caballero.