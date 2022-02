Ganaderos lecheros se reunieron con comisión Agraria del Congreso | Fuente: Difundido por Conveagro

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP), que agrupa a más de 17 000 ganaderos de las principales cuencas lecheras del país, se reunió con la Comisión Agraria del Congreso de la República, presidida por la congresista Leslie Olivos Martínez, para pedir que el Estado no permita que la ganadería lechera desaparezca del país.

Se conformó una mesa técnica de trabajo donde estuvieron presentes la presidenta de AGALEP, Nivia Vargas; el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, así como representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de la empresa Nestlé, quienes escucharon los pedidos de los ganaderos lecheros.

Una de sus peticiones fue que las empresas privadas como Gloria, Nestlé y Laive aumenten a 2 soles el precio que pagan por un litro de leche fresca, que actualmente es de solo 1 sol, ya que no les permite cubrir los costos de alimentación del ganado vacuno, los cuales aumentaron en más del 70%.

“Hemos pedido a la comisión que haga efectivo nuestros pedidos, porque debido a esta situación nos vemos en la necesidad de sacrificar nuestras vacas o venderlas para poder subsistir. Le pedimos al Gobierno que intermedie con las empresas privadas para que este aumento se produzca en un plazo máximo de 30 días o en todo caso el gremio tomará otras acciones de emergencia”, destacó la presidenta de AGALEP.

SUS DEMANDAS

En tanto, los ganaderos lecheros piden al Estado que la ganadería y la agricultura familiar sean declaradas en emergencia y que la leche evaporada sea producida a partir de leche fresca como se hace a nivel mundial.

De esta manera, se podrá evitar la competencia desleal con la leche en polvo, en detrimento de productores y así evitar que el ganadero venda sus animales logrando que desaparezca la ganadería lechera.

“Es una situación que vivimos hace años, pero que cada vez se hace más insostenible, porque todos tenemos familia a la que debemos mantener y el precio no se ha modificado a pesar de la situación económica. No tenemos contratos de compra venta, los análisis de leche se hacen en las empresas siendo juez y parte de los resultados que nos imponen unilateralmente. Eso debe cambiar”, destacó Vargas.

En tanto, mencionó que el tema de la falta de acopio de miles de litros de leche en Cañete ha sido solucionado desde ayer porque las empresas privadas retomaron esta actividad que da trabajo a más de 450 familias desde hace quince años.

“Queremos que el Gobierno también nos ayude para que no se vuelva a repetir esta situación y que se asegure la distribución de nuestros productos. Como pasó recientemente que faltando 15 días para el recojo de la leche nos indicaron que no lo harían, lo cual nos perjudicó y se perdieron más de 35 mil litros de leche. Esto no puede volver a pasar”, recalcó Nivia Vargas.

En tanto, la presidenta de la Comisión Agraria, Leslie Olivos, aseguró a los ganaderos lecheros que impulsará un proyecto de ley en beneficio de los productores de leche, para que estos problemas no se repitan y que la ganadería lechera sea una actividad que seguirá dando trabajo a miles de peruanos.